/VIDEO/ Samičku orlosupa bradatého z Liberce vypustili chovatelé do volné přírody ve španělské oblasti Sierra de Castril před pěti lety a letos tam poprvé přivedla na svět potomka. Jedná se dokonce o první mládě tohoto druhu supa, který ve zmíněné oblasti přišel na svět po dlouhých padesáti letech.

“Naše malá samička orlosupa bradatého, která byla vypuštěna v roce 2017 do volné přírody v oblasti Sierra de Castril ve Španělsku, letos úspěšně zahnízdila a přivedla na svět svého prvního potomka,” napsala Zoo Liberec na svůj facebook. “Máme obrovskou radost, že se nám daří naplňovat poslání zoo a pomáhat navracet zvířata do přírody tam, kde již byla v minulosti vyhubena.

Tým ochranářů z národního parku Sierra de Castril zkontroloval zdraví nově narozeného mláděte a dal mu jméno Castrileňa. Na videu je vidět, jak ho vybavují identifikačním kroužkem a GPS lokátorem. Získají díky nim data o životě orlosupa bradatého ve volné přírodě a dozví se také víc o jejich hrozbách.

Liberecká zoo je do záchranného programu na návrat orlosupů bradatých do evropské přírody zapojená od roku 2002. Pro vypuštění do volné přírody poskytla dosud 13 orlosupů. "Nemáme informace o všech, ale víme, že pravidelně hnízdí jedinci vypuštění v roce 2003 ve Švýcarsku a ve Francii. A předpokládáme, že hnízdí i orlosupi vypuštění v roce 2005 ve Francii a v roce 2010 v Itálii," řekla ČTK mluvčí zahrady Barbara Tesařová.

Letos v květnu vylétlo do volné přírodě další mládě odchované v Zoo Liberec, tentokrát ho chovatelé vypustili ve španělské horské oblasti Maestergo, kam odcestovalo v neděli 26. května.

Zoo Liberec pomáhá orlosupům po celé Evropě

Zoo Liberec se zapojila do mezinárodního záchranného programu na návrat orlosupů bradatých zpět do volné přírody již v roce 2002, kdy získala do chovu svůj původní, aktuálně již téměř čtyřicetiletý pár tohoto ohroženého dravce. Za tu dobu se v zahradě vylíhlo již 27 mláďat, z nichž 12 bylo vypuštěno na několika různých lokalitách evropských Alp a ve dvou španělských pohoří.

Program na návrat orlosupů bradatých do evropské přírody se řadí mezi nejúspěšnější mezinárodní záchranné projekty. Podílí se na něm přes 35 evropských zoologických zahrad včetně Zoo Liberec, Světový fond na ochranu přírody (WWF) i specializované záchranné stanice. Od vzniku programu v roce 1978 bylo do volné přírody Evropy vypuštěno více než 300 mláďat, z nichž 12 přišlo na svět v liberecké zahradě. Ačkoliv byli orlosupi bradatí na začátku 20. století v jižní Evropě a Alpách vyhubeni, díky společnému úsilí všech institucí i jednotlivců se jejich populace podařilo obnovit a nyní se v Evropě již i úspěšně sami rozmnožují.

