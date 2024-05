Nebezpečný pachatel se zbraní vnikl do jedné z univerzitních budov s cílem zranit co největší počet lidí. Takový je scénář taktického cvičení „AMOK“, které má všechny připravit na případný útok ozbrojených pachatelů. Cvičení nám přináší to, že si ověříme v praxi techniky, metody a taktiky, které trénujeme, jak budou fungovat v reálném prostředí, které pro policisty není známo. Ukázalo, že jsme schopni zasáhnout i v neznámém prostředí,“ informoval zástupce vedoucího na oddělení hlídkové služby v Liberci Josef Havelka. „Pohyb v budově je intuitivní a zákrok jako takový je rychlý. Největší prodleva bývá od začátku situace do zavolání na tísňovou linku. Posléze se koloběh rozjede a je to rychlé,“ upřesnil Havelka.

Střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ke které došlo loni 21. prosince a vyžádala si 14 obětí a 25 zraněných, navždy změnila život vysokoškoláků. Právě tato událost vedla k otázce zabezpečení vysokých škol a Technická univerzita v Liberci není výjimkou. Ta poskytla k policejnímu cvičení na celý den univerzitní budovu „C“ ve Studentské ulici naproti rektorátu a jako dobrovolníci se ho zúčastňují desítky místních zaměstnanců, kteří jsou přímo v budově. Na stejný den bylo vyhlášené rektorské volno. „Cvičení nám přinese jednak to, že účastníci na vlastní kůži zakusí atmosféru krizové situace, a přínosem pro celou univerzitu budou zjištění, která z této akce vyplynou, a která zapracujeme do koordinačního plánu.

Nově také zajišťujeme bezpečnostní opatření při pořádání akcí s větším počtem osob. Základem je informování policie o konání akce s více účastníky,“ řekl Deníku mluvčí TUL Radek Pirkl.