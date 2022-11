Podívala se i do různých firem a organizací, prohlédla si libereckém science centru iQLANDIA, dále Výzkumný ústav CXI TUL, kde ministryni představili svá nejmodernější pracoviště a také ambiciózní projekt IDM² podaný do výzvy Horizon Europe – Teaming for Excellence společně s německou Frauenhoferskou společností.