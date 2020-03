Spor se táhne už řadu let, naposledy chrastavský úřad demolici nařídil v roce 2016. Krajský úřad ale jeho rozhodnutí zrušil s odůvodněním, že zásah veřejné moci do soukromých práv má být vždy jen minimální.

Chrastava nechala rozhodnutí přezkoumat ministerstvem. To na konci února konstatovalo, že krajský úřad při posuzování celé věci opakovaně porušil správní řád. „Ministerstvo zvažovalo, zda v zájmu zásad rychlosti a hospodárnosti řízení má na základě svého vlastního právního posouzení věci přistoupit ke změně rozhodnutí krajského úřadu, kterou by jeho výrok nahradilo výrokem v podstatě opačným,“ stojí v textu.

K nařízení demolice ale nakonec nedošlo. Důvodem je změna vlastníka budovy. Zatímco do minulého roku byl majitelem Kováku kontroverzní podnikatel Radim Urban, v prosinci jej koupila firma Avedo. Jak už Deník informoval, majitel firmy Pavel Dolejš má v plánu dům zrekonstruovat a vybudovat v něm byty. „Ministerstvo má za to, že nynější vlastnice stavby mohla nabýt vlastnické právo v dobré víře, že další existence stavby je možná,“ píše se v rozhodnutí. Jinými slovy, nový majitel by měl dostat šanci uvést budovu do lepšího stavu.

Starosta Chrastavy Michael Canov přivítal, že dalo ministerstvu městu za pravdu. Věří také, že nový majitel skutečně závady odstraní. „Kdyby tak neučinil, následovalo by další rozhodnutí o demolici,“ reagoval.