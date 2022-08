Českolipské očkovací centrum bude opět v provozu od 6. září, a to každé úterý od 10 hodin do 13 hodin. Sloužit bude pouze zájemcům o aplikaci 4. dávky vakcíny, kteří jsou starší 18 let. Bez registrace je možné naočkovat se čtvrtou dávkou v EUC Klinice v Klášterní ulici, a to každou středu od 8 do 12 hodin a čtvrtek od 15.30 do 19.