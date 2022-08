„Spánek je jako zlato: čím déle spíš, tím více po spaní bažíš.“ Tak zní jedno ze známých skotských přísloví. A právě třetí srpnová sobota na Sychrově proběhla v duchu tradic této drsné země s tajemnou historií a divokou přírodou. Uskutečnil se zde v pořadí už 22. ročník Skotských her, které se řadí mezi jedny z největších skotských her v Evropě. „Návštěvníci si užili domácí i zahraniční kapely, které hrály skotskou a irskou hudbu. Opět nechyběly ukázky tradičních tanců a oblíbené těžkoatletické soutěže. Stejně jako dudy či kilt patří ke Skotsku i whisky, a proto se součástí letošního programu staly i velice oblíbené whisky slavnosti,“ sdělil zakladatel a hlavní organizátor akce Václav Rout.

Návštěvníci si mohli vyzkoušet tradiční sportovní aktivity jako hod kládou, hod skotským kladivem do dálky či vrh kamenem, a poměřit tak síly s českými i zahraničními závodníky. Této možnosti využil David Pejzl, který dorazil s celou rodinou. „Jezdíme na skotské hry pravidelně. Ty na Sychrově pro nás představují vrchol sezóny a mají neopakovatelnou atmosféru,“ řekl Deníku Pejzl. Spolu s manželkou se ke skotské kultuře dostali díky hudbě. „Dudáci nám hráli na svatbě a postupně jsme pronikly do tajů skotských tradic,“ dodal. Organizátoři mysleli i na nejmladší návštěvníky, pro ně připravili samostatný dětský program plný dovednostních i sportovních soutěží.

Den před konáním Skotských her na Sychrově proběhl pravidelný turnaj v golfu. Jeho mužští účastníci ho museli odehrát v tradičním skotském kiltu. Během soboty si pak mohli zájemci pod vedením zkušených hráčů vyzkoušet odpal, nechat se zasvětit do pravidel této hry, případně si zasoutěžit o ceny za nejpřesnější odpal na 50 metrů. Velký zájem vzbudily i whisky slavnosti. „Letošní dvanáctý ročník nabídl nejen základní řady jednotlivých distributorů, ale i whisky ze zrušených palíren či whisky starších ročníků. Součástí whisky slavností byly letos i řízené ochutnávky whisky, které proběhly v zámecké galerii,“ popsal jednu z novinek Rout. Ochutnat „živou vodu“ a strávit sobotu na Sychrově se rozhodla i Marta Vlnová. „Byli jsme poprvé před třemi lety a moc se nám zde líbilo. Pak jsme dvakrát vynechali a letos se rozhodli vyrazit za každého počasí. Dětem jsme sehnali hlídání, tak si to pořádně užijeme,“ řekla se smíchem liberecká návštěvnice s tím, že se jí líbí hlavně hudba a styl oblékání.

Další novinkou byla mezinárodní soutěž skotských dudáků a bubeníků – The Silver Reed Competition. Ta byla otevřena pro všechny hráče na skotské dudy a bubny jak z České republiky, tak i zahraničí. Všichni návštěvníci mohli letos zdarma zavítat do prostor zámku a procházet se výjimečně zámeckými expozicemi bez doprovodu průvodců. Podle mluvčí Národního památkového ústavu, který zámek spravuje, se jedná o tradiční akci, která k Sychrovu neodmyslitelně patří. „Zámecký park se pokaždé stane oázou pro malé i velké, každý si zde najde svoji zábavu, ať duševní, nebo gastronomickou. Kromě této radosti, pohodové atmosféry se zámek Sychrov dostává více do povědomí veřejnosti, a to také té zahraniční. Skotské hry jsou samy o sobě fenoménem, a tím samozřejmě zviditelňují zámek jako takový,“ informovala Lucie Bidlasová.

V dnešní době se skotské hry pořádají prakticky po celém světě. Nejedná se však o soutěže válečníků, ale o společenská setkání spojená se sportovním zápolením, vystoupením hudebníků a tanečníků, na která se sjíždějí lidé nejen z blízkého okolí, ale i z míst více či méně vzdálených. „Když jsem poprvé v roce 1999 uspořádal pro své přátele tehdy ještě soukromé skotské hry, netušil jsem, jaký spád to jen o dva roky později nabere. Díky spolupráci s vedením státního zámku Sychrov jsem se v roce 2001 pokusil seznámit veřejnost s kulturou a historií Skotska,“ zavzpomínal na začátky jejich organizátor. Postupem času získávala akce na popularitě a o její oblíbenosti svědčí každoroční několikatisícová návštěvnost. „Velké díky za to patří i všem mým milým kolegům a přátelům, kteří mi s organizací tohoto festivalu pomáhají. Bez nich a jejich obětavé práce a kamarádství by se totiž konat nemohl. Doufám, že letošní skotské hry návštěvníky nezklamaly a přinesly jim hodně zábavy, radosti a hlavně pohody,“ dodal Václav Rout.