„Nové sedačky přijdou celkem na bezmála deset milionů korun. Už u zrodu a vybudování divadla v roce 1883 stála veřejná sbírka a mecenášství, rozhodli jsme se tedy na tuto tradici navázat,“ podotkla ředitelka divadla Jarmila Levko.

Každý, kdo má zájem, může nyní svému divadlu darovat divadelní sedačku, na jejíž zadní straně bude zveřejněno jméno dárce či dárcovské firmy. Zájemci mohou svému divadlu darovat buď jednu novou sedačku v ceně 13 794 Kč, nebo její desetinu za 1 379 Kč.

Dárci navíc dostanou miniaturní model sedačky z limitované edice. První etapa výměny sedaček je financována z Libereckého kraje.Divadelní budova sice pochází z konce 19. století, na stávajících křeslech se nicméně diváci střídají „teprve“ asi půl století.

„Sedadla v přízemí a na prvním balkoně pocházejí z konce šedesátých let, ta na druhém a třetím balkoně jsou dokonce z roku 1957,“ podotkla vedoucí marketingu divadla Michaela Pompová.Zápis do historie hlediště Divadla F. X. Šaldy si mecenáši mohou zajistit do 31. října 2021, a to přes portál e-vstupenka nebo přes internetové stránky divadla.