Zapletal se stal letos prvním držitelem Medaile města Liberce. Ocenění za přínos v oblasti čtenářství, výchovy mládeže, demokracie a lidských práv mu předal osobně primátor Jaroslav Zámečník, který jej navštívil kvůli zdravotním důvodům doma.

„Danovi, Martinovi i Rendovi je už patnáct let a té staré rodové pověsti se nedůvěřivě usmívají, je to pro ně dětinská bajka. Co je však zaujme, je vyprávění o horách, údolích, nekonečných lesích, skalnatých kaňonech, láká je vidina samostatného dobrodružného putování severními Čechami. A tak se na konci prázdnin vydají na cestu z Ještědu k Soví jeskyni. Za deset dní ujdou na dvě stě kilometrů, objeví při tom spoustu kouzelných přírodních zákoutí, setkají se s volně žijícími zvířaty a prožijí řadu dobrodružství.“ Toť upoutávka na knihu Soví jeskyně.

Jasně ukazuje, o čem příběhy ze Zapletalova pera jsou. Dobrodružství, sounáležitost s kamarády, schopnost si vzájemně pomáhat. To jsou a vždy byly stěžejní body spisovatelova života a také jeho knih a propagace a podpory skautingu v každé době.

„Co poskytne dětem a mladým lidem skauting? Především vás navrátí přírodě a pročistí vztahy. Vaše kontakty s lidmi, kamarády se stanou mnohem opravdovějšími a pevnějšími. Mnohá přátelství, která jsem ve skautu získal, přetrvaly sedmdesát let. Ale hlavně – řada lidí si chce plnit svoje sny. Ne vždy si ale uvědomují, že k jejich dosažení nestačí jen talent. Potřebují také najít disciplínu a řád. Ne však vynucený, ale vědomý, s nímž současně přijmou i plnou zodpovědnost za svůj život. A skauting je právě tím, co je k tomu vede,“ říká Zapletal.

„Smyslem mé práce je hlavně adaptovat skautský výchovný program na měnící se společnost a prostředí, rozvinout ho v nich a obohatit o nové složky, aby mladá generace získala aktivní, všestranný a smysluplný program pro volný čas,“ doplnil Zet. A nutno dodat, že se mu to podařilo. Vydal více než padesát knih, které ovlivnily životy mnoha lidí a celých generací.

Zapletal byl přítelem spisovatele a skauta Jaroslava Foglara, na několika knihách s ním spolupracoval a dokonce o něm vydal knihu Záhady a tajemství Jaroslava Foglara. Na konci 50. let se přestěhoval do Liberce, kde vedl skautský oddíl, po rozpuštění Junáka v roce 1970 transformovaný na turistický. Jeho nejvýznamnějším dílem je mnohosvazková Velká encyklopedie her, její dřívější verze vyšla kromě češtiny také v němčině, japonštině, rumunštině a estonštině. Po obnově skautingu v roce 1989 se významně podílel na obnově vydávání skautských časopisů.

V Liberci založil nakladatelství Skauting a vytvořil edici Skautské prameny. Spoluzakládal skautské kurzy FONS, které významně ovlivnily podobu skautského vzdělávání. Je také činný jako překladatel. V roce 2016 získal Poctu hejtmana Libereckého kraje, v roce 2020 mu byla udělena Stříbrná medaile předsedy Senátu ČR.