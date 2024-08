Jedničkou kandidátky do podzimních voleb za stranu Zelených je v Libereckém kraji Milan Starec, který sice nemá s politikou přímé zkušenosti, ale už dříve se stal velmi výraznou osobností v kauze kolem dolu Turów. Kdo je Milan Starec, v čem cítí sepjetí s Libereckým krajem a co dělá ve volném čase, prozradil potenciální budoucí hejtman v rozhovoru pro Liberecký deník, který měl odhalit nejen jeho politické ambice, ale i trochu ze soukromí.

Otec od rodiny, milovník přírody, sportu, hudby, cestování, přátel a dobré nálady. Někdo, kdo je poměrně puntičkář a má nutkání dotahovat věci do konce. Člověk, kterému záleží na jeho okolí i v širším slova smyslu. Přesně tak by se ve třech větách představil sám Milan Starec kandidující jako číslo jedna kandidátky Zelených pro kraj do letošních podzimních voleb.

Kauza kolem Turówa dala Milanu Starcovi cenné zkušenosti

Za největší úspěch posledních čtyř let považuje Milan Starec fakt, že se nevzdal úsilí za spravedlivé řešení kauzy Turów. Byl to podle něj od začátku boj Davida s Goliášem, pár obyvatel maličké obce proti energetickému gigantu podporovaném vládou Polska. ”Samozřejmě to byla práce také mnoha dalších lidí, například právní organizace Frank Bold. Bylo to opravdu časově i psychicky náročné. Já ale nemám ve zvyku se vzdávat, pokud vidím, že se někde děje něco hodně špatně,” doplnil potenciální budoucí hejtman.

Právě z této kauzy má také první zkušenost s publicitou spojenou s působením ve veřejné věci. "V době, kdy Soudní dvůr EU přikázal PGE zastavit těžbu v dole Turów, o mně vyšla v polské celostátní televizi TVP dehonestační reportáž. Asi si umíte představit, co jsem se pak dočetl v e-mailech nebo ve soukromých zprávách na sociálních sítích,” podělil se o zkušenost Starec. “Nepříjemné navíc bylo, že v reportáži ukázali náš dům, který je v rámci vesnice snadno rozpoznatelný, takže kdokoli mohl kdykoli přijít se mstít,” dodal. Byla to podle něj doba, kdy zviditelnění litoval, horší to prý v politice být nemůže, proto nemá z veřejného působení z hlediska publicity obavy.

S krajskou politikou sice zatím nemá zkušenosti, ale je přesvědčený, že by dovedl využít svoje zkušenosti z práce na vedoucí pozici v soukromé firmě. “Součástí mého povolání bylo vybudovat si okolo sebe skupinu schopných lidí a ty vést tak, aby se firma rozvíjela a zároveň by v ní byla dobrá nálada mezi spokojenými zaměstnanci,” popsal.

“Další, co mohu nabídnout kraji, který leží na Trojzemí, jsou cizí jazyky. Považoval jsem to za samozřejmou kompetenční výbavu politika, ale v posledních letech jsem byl vyveden z omylu. Bohužel i na vyšších krajských postech je problém mluvená angličtina nebo němčina,” dodal s tím, že jinak se těžko s našimi sousedy něco vyjednává.

S Libercem je Milan Starec spjatý od dětství

Milan Starec se narodil v Liberci, kde studoval Gymnázium F. X. Šaldy a později Technickou univerzitu. “Kromě jednoho tříměsíčního pracovního pobytu ve Velké Británii jsem vždy žil v Libereckém kraji,” uvedl. Pětatřicet let strávil přímo v Liberci, posledních 7 let žije s rodinou v malé vesnici nedaleko hranic s Polskem. “Firma, jejíž jsem nyní spolumajitelem, má sídlo v Liberci. S naším krajem jsem tedy spjatý kompletně a neoddělitelně a opravdu mi záleží na tom, aby se posouval správným směrem k moderní, otevřené a vzdělané společnosti,” doplnil.

Možná i proto není Milan Starec spokojený s tím, že se Liberecký kraj umístil v žebříčku ankety Místo pro život až na desátém místě. “Nepřekvapuje mě to. Kdyby se Libereckému kraji dařilo, neměl bych nutkání do politiky vstoupit. Právě proto, že tu stagnaci a přešlapování na místě vnímám stejně intenzivně, jako řada dalších lidí v mém okolí, rozhodl jsem se o vstup do politiky pokusit,” popsal. “Když člověk cestuje zejména do zahraničí, například do Skandinávie a pak to porovná s tím, jak se tu potácíme odnikud nikam, je to trochu tristní,” dodal. Stačí podle něj zajet třeba jen pár kilometrů za hranice do Německa a hned je vidět propastný rozdíl v péči o veřejný prostor.

Odpočívá sportem, ideálně v Lužických horách

Když se chce kandidát na hejtmana Zelených odreagovat, vyrazí běhat kolem své vesnice nebo do Lužických hor. “Ty si mě v posledních letech naprosto získaly. Kombinace smíšených lesů a pískovcových skal je neopakovatelná,” upřesnil. Právě v Lužických horách se také nachází jeho nejoblíbenější místo v přírodě, kterým je Císařské údolí. Nejoblíbenějším místem ve městě je pro Milana Starce výhled směrem na Ještěd z parčíku na Keilově vrchu.

V zimě jezdí na běžkách nebo na splitboardu. “Je to v podstatě skialpový snowboard, nahoru jdete po svých a dolů, kudy se vám zachce. Je to naprostá svoboda,” osvětlil a dodal, že dokonce několik let pracoval jako instruktor snowboardingu na Ještědu.

Poslední jarní prázdniny strávil Starec v Hraběticích a na výletech si nejraději pochutná na svačině z batohu a pivu Rezek ze Zásady, nejlépe 11°.

Letos podle svých slov taky objevil kouzlo jachtingu, spoustu volného času věnoval kapitánským zkouškám. “Kromě sportu mě občas najdete doma s knížkou nebo u filmu, taky rád vezmu do ruky kytaru,” dodal. V kině byl naposledy na filmu Bratři a mezi jeho oblíbené akce v Libereckém kraji patří Fjodorův sen.

V čele kandidátky Zelených v Libereckém kraji je Milan Starec společně se současnou radní pro životní prostředí v Jablonci nad Nisou Lenkou Opočenskou, na trojce je právník a urbanista, zastupitel města Liberec, Jindřich Felcman.

Krajské volby se budou konat 20. a 21. září a o hlasy voličů v Libereckém kraji se bude ucházet celkem 13 politických subjektů jejichž 544 kandidátů bude usilovat o mandát v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu.

