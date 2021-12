Po tom, co policisté dorazili na místo a otevřeli nákladový prostor návěsu, zjistili, že v jeho útrobách je šest cizinců. Ti po neodkladných úkonech zamířili do policejních cel.

Zdroj: Policie ČRVe čtvrtek 16. prosince policisté šestici cizinců ve věku od 15 do 25 let vyslýchali za účasti tlumočníků. "Zjišťovali hlavně podrobnosti o jejich přepravě, ale také další informace o tom, zda jsou cizinci žadateli o azyl v některé z jiných zemí," uvedl tiskový mluvčí policie Vojtech Robovský.

A jak výslechy dopadly? "Se dvěma osobami bude zahájeno řízení kvůli vyhoštění, další tři lidé budou zajištěni v Zařízení pro zajištění cizinců, kde vyčkají na výsledek dublinského řízení, které by mělo vést k návratu do země, v níž požádali o mezinárodní ochranu," doplnil mluvčí a dodal, že nejmladší cizinec bude bude vyslechnutý za účasti pracovníků Orgánu sociálně – právní ochrany dětí, po čemž by mělo dojít k jeho předání tomuto orgánu.

Do Liberce dorazili migranti, přijeli přes Rumunsko v kamionu

Nejedná se o první takový případ. V pátek 10. prosince policisté zajistili tři migranty, kteří přijeli také do areálu jedné liberecké firmy v kamionu. Všimli si jich zaměstnanci firmy a okamžitě uvědomili policii. Příslušníci Cizinecké policie byli na místě v mžiku. Trojici cizinců zajistili a převezli na policejní služebnu. V letošním roce v Libereckém kraji odhalili policisté v září ještě tři jiné běžence, kteří nelegálně přicestovali do České republiky.