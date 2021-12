V pátek 10. prosince krátce před 15. hodinou přijel do areálu firmy v průmyslové zóně v Liberci zahraniční kamion, ze kterého po chvíli vystoupili tři mladí muži ve věku 18 až 21 let. Všimli si jich zaměstnanci firmy. Protože nápadně připomínali migranty, informovali ihned policii.

Příslušníci Cizinecké policie byli na místě v mžiku. Trojici cizinců zajistili a převezli na policejní služebnu. Tam se nyní zjišťuje jejich totožnost a trasa, po jaké se do Česka dostali. „Tyto prověrky stále ještě pokračují, nicméně už teď víme, že o mezinárodní ochranu žádali v Rumunsku,“ sdělila mluvčí krajské policie Ivana Baláková.

Po ukončení prověrek umístí policisté migranty do některého ze zařízení pro zajištění cizinců, kde si počkají na řízení o návratu do země, ve které požádali o mezinárodní ochranu, tedy do Rumunska.

Policisté celou záležitost prošetřují v trestním řízení pro přečin organizování a umožnění nedovoleného překročení státních hranic. Vyslechli i řidiče kamionu. „Vše ale nasvědčuje tomu, že ten o přítomnosti nelegálních migrantů v návěsu jeho vozidla nevěděl. Proto mohl naši služebnu po výslechu svobodně opustit,“ doplnila Baláková.

V letošním roce v Libereckém kraji odhalili policisté v září ještě tři jiné běžence, kteří nelegálně přicestovali do České republiky.