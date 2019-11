Michal Maršík představí u Fryče knihu Liberecká pohřebiště

Večer, který vás zavede do minulosti, do nejstarších míst Liberce, k baroknímu kostelu Nalezení sv. Kříže a potom do přítomnosti téměř všech libereckých čtvrtí, proběhne v úterý 5. listopadu v Knihkupectví a antikvariát Fryč od 18.00.

Michal Maršík. | Foto: Archiv

Kniha podrobně mapuje zrušené i stávající liberecké hřbitovy. Stejně podrobně mapuje kniha i vojenské hroby a zajatecké hřbitovy velkých válek. V knize najdete desítky fotografií a plánků. FOTO, VIDEO: Před kostelem v Hejnicích začalo velké kácení stromů Přečíst článek ›

Autor: Redakce