Hlavním důvodem je prodloužení vládních opatření kvůli koronaviru a úbytek cestujících v autobusových spojích. Společnost si od toho slibuje snížení nákladů na provoz. Změny čekají také cestující v dalších městech kraje.

„Nemá smysl jezdit, když není koho vozit. Rozhodnutí dopravního podniku vychází z kapacit obsazenosti jednotlivých linek. Jde hlavně o úsporu nákladů v době, kdy není naplňován plán tržeb,“ vysvětlil liberecký náměstek Jiří Šolc. Jelikož jde pouze o drobné změny, o jejich zavedení rozhodl dopravní podnik. „Je to v kompetenci DPMLJ. Pokud by šlo o větší změny, muselo by je schválit město Liberec,“ vysvětlil Šolc.

Dočasné omezení provozu se týká linek č. 12, 15, 18, 53, 54, 57 a 58. V případě linky číslo 12, která jezdí na největší liberecké sídliště Dobiášova a do Zeleného údolí, se v pracovní dny prodlouží interval mezi spoji v ranní a odpolední špičce.

Přes den pak budou jezdit na trase téměř výhradně kloubové autobusy. Na lince číslo 15 bude od pondělí platit prázdninový jízdní řád a linka číslo 18 ruší vybrané páteční školní spoje, stejně jako linky číslo 53, 54, 57 a 58. Dopravní podnik bude nicméně obsazenost spojů nadále monitorovat a v případě zvýšení poptávky cestujících bude na situaci reagovat navýšením kapacity či počtu spojů.

Aktuálně například DPMLJ zareagoval na situaci v Bedřichově, kde minulý týden docházelo kvůli návalu sportovců k ucpání parkovišť a silnic. Město se tak s dopravním podnikem dohodlo, že o víkendu navýší kapacity pro převoz cestujících autobusovou linkou číslo 18 do Bedřichova. Cestující, kteří mají předplacený kupon na MHD, mohou až do Bedřichova zdarma.

„Je to služba nejen pro občany, ale i návštěvníky města, kterou chceme i nadále podporovat. Přeplněnosti autobusů se návštěvníci nemusejí obávat. Dopravní podnik bude vytíženost jednotlivých vozů pečlivě sledovat a dispečink je připraven do minuty od nahlášení, že je třeba linku posílit, vyslat další vůz. Záložní kapacity jsou dostatečné. Navíc, zdarma převezou autobusem i lyže nebo sáňky. Bezplatná je linka také pro děti,“ ujistil primátor Jaroslav Zámečník.

Česká Lípa se na rozdíl od Liberce k omezování školních spojů nechystá. Podle místostarosty Jaroslava Turnhöfera není spojů tolik a navíc jsou stále využívány. „Školní autobusy fungují, protože prvňáci a druháci jezdí do školy. Jsou hodně využívané, protože v Lípě moc nefunguje spádovost škol a děti se tak přepravují z jednoho konce města do druhého. Nechceme navíc vnášet zmatek mezi cestující, že by některé autobusy jezdily a jiné ne,“ řekl Deníku Turnhöfer.

Dodal, že cestující MHD v Lípě čekají omezení v březnu. „Ke změnám tras některých linek a zřízení mimořádných zastávek včetně drobné úpravy jízdních řádů dojde v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/262. Jde o pokračování opravy průtahu Českou Lípou směrem na Děčín,“ vysvětlil místostarosta a dodal, že o konkrétních změnách bude město informovat.

V Jablonci nad Nisou nastanou největší změny v provozu MHD od 1. února, kdy začne tamní dopravu provozovat nová firma Umbrella Coach & Buses. Zásadní změnou bude úprava vedení linek MHD na území města. K dispozici budou nová dopravní spojení, o která lidé žádali ve svých podnětech. „Atraktivní bude třeba přímá obsluha nemocnice novou linkou. Autobus z centra zastaví přímo v areálu nemocnice,“ přiblížil Luboš Wejnar, ředitel Jablonecké dopravní, která dopravu ve městě koordinuje.

Cestující v Jablonci budou moci využít i další nové spoje, třeba přímé spojení Kokonína a Vrkoslavic s poliklinikou, poštou, obchodním domem Central a nemocnicí nebo taktéž přímé spojení Jabloneckých Pasek a Sídliště Šumava s obchodním centrem Rýnovka. „Tak jako u každé novinky či změny se nemusí vše povést i při sebelepší vůli na sto procent,“ poznamenal Wejnar. Pokud budou mít k novému systému vedení linek cestující jakékoli náměty či připomínky, mají je zasílat na mail jabloneckadopravni@mestojablonec.cz. V průběhu února a března se podněty vyhodnotí a od 1. dubna budou provedeny případné korekce.