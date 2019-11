Dopravní podnik jej chtěl zrušit od neděle 1. prosince, předními dveřmi se mělo nastupovat už jen mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní. Ke změně ale nedojde, řekl po jednání dozorčí rady podniku její předseda Petr Židek.

„Bylo to na základě většinového požadavku občanů, kterým se to nelíbilo. Požádali jsme vedení dopravního podniku, zda by to mohli přehodnotit,“ popsal Židek. I v prosinci tak bude nadále nutné nastupovat předními dveřmi denně po osmé hodině večer.