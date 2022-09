Josef z Jablonecka je jedním z těch, kteří už na důchod myslí. Profesní život tráví na silnicích Jablonecka. Během pár let se dostane k hranici důchodového věku. „Mě ježdění baví, nevadí mi ani přestávky. Ale už jsem přece jen starší a doléhají na mě nemoci,“ popsal. Do důchodu se už těší, možná ale ještě nějaký čas volant z rukou nepustí. „Když to půjde, klidně ještě rok dva odjezdím. Ale mám dost práce na domě, takže kdo ví.“ Sám si všiml, že mladí se za volanty autobusů moc nehrnou. „Sem tam někdo přijde, dost jich ale po čase odejde. Je fakt, že v mém věku je autobusáků hodně. Až odejdeme, jsem zvědav, kdo bude jezdit,“ poukázal Josef na fakt, že v těchto dnech nejezdí třeba ve Středočeském kraji přibližně sto spojů. Kvůli nedostatku řidičů.

Své o tom ví i sami dopravci. „Cestující v některých krajích silně pociťují problém, který trápí celou Českou republiku, a to nedostatek profesionálních šoférů. Tento systémový problém nejvíce pociťují obyčejní lidé, tedy cestující, kteří se nemohou dostat do práce, školy či k lékaři,“ popsala předsedkyně představenstva jednoho z největších českých dopravců společnosti ICOM Kateřina Kratochvílová.

Dceřinná společnost ICOM ČSAD Slaný bude od února provozovat městskou hromadnou dopravu pro Jablonec nad Nisou a okolní obce. „Řidiče ještě nasmlouvané nemáme, na to je čas. Zájem řidičů nicméně vnímáme. Pokud by se nám do 1. února nepodařilo sehnat všechny potřebné lidi, máme v rámci koncernu připravenu skupinu řidičů, která operativně zasáhne,“ poznamenal ředitel ČSAD Slaný Václav Záveský.

Příspěvky i pomoc s papíry

Problém řeší dopravci osobní i nákladní. Všichni v oboru dělají, co mohou. Náborové příspěvky v některých krajích dosahují 40 tisíc korun, samozřejmostí je zapojení firem do procesu získávání řidičských průkazů a profesních oprávnění u těch zájemců, kteří těmito doklady nedisponují. „Průběžná kampaň běží na sociálních sítích, všichni dopravci výzvy k získání nových řidičů malují na své autobusy, inzeruje se v tiskovinách i v rozhlasu, BusLine není výjimkou,“ doplnil Vrátný.

Například Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou nabízí náborový příspěvek dokonce 45 tisíc korun. Podobně jako jiní dopravci nabízí pomoc při získání příslušných dokladů. „Řidičské oprávnění skupiny D je možné získat v naší autoškole na naše náklady,“ upřesnila mluvčí společnosti Martina Poršová.

Jedním z rychlých řešení aktuální situace je podle dopravců nábor profesionálních řidičů z cizích zemí. To ale naráží na byrokratické překážky při získání potřebného řidičského oprávnění jak pro Čechy, tak zahraniční pracovníky. „Jejich odstranění by usnadnilo firmám získat další kvalifikované pracovníky,“ popsala Kateřina Kratochvílová.

Pokud se situaci nepodaří co nejdříve vyřešit, hrozí podle dopravců v řádu několika let kolaps ekonomiky z důvodu vysokého věku řidičů, tedy v krátkém časovém období kolaps dopravy, výrazné omezení veškeré výroby a podobně. „Pokud se do usnadnění procesu náboru pracovníků v zahraničí nevloží vláda a příslušná ministerstva, problém sám od sebe nezmizí,“ doplnil Vrátný.