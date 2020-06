Na mezinárodní lince L7 Liberec – Zittau – Varnsdorf (- Rybniště) začnou od pondělního rána odbavovat také cestující uvnitř německého úseku. Zároveň bude možné nastupovat i vystupovat kdekoliv mezi Libereckým a Ústeckým krajem a také německým Saskem. Proto budou navýšeny počty spojů mezi Libercem a Varnsdorfem. Znovu začne také jezdit vlak RE2 z Liberce do Drážďan.

Cestující z polského příhraničí, ale i zaměstnavatelé v průmyslové zóně v Liberci netrpělivě čekají na obnovu regionálních autobusových linek do Bogatynie, Zgorzelce či Sieniawky. Linky 645, 669 a 689 obnoví svůj provoz již v noci z neděle na pondělí. Jezdit zatím nebude vlak linky L1 do Szklarske Poręby. Dopravce KORID LK čeká na schválení žádosti o obnovení přeshraničního provozu v plném rozsahu z polské strany.

Od 20. června začnou na lince L7 jezdit víkendové noční vlaky z Liberce do Hrádku nad Nisou a od července se počítá s obnovením nočních vlaků také na linkách L1 do Tanvaldu, L3 do Semil a L6 do Frýdlantu.