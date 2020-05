Mezinárodní hudební festival Lípa Musica proběhne od 12. září do 28. října s tradičním epilogem ve spolupráci se ZUŠ Česká Lípa. Letošní 19. ročník nabídne 20 koncertů a doprovodných programů na 11 místech Libereckého a také Ústeckého kraje.

Ohniskem programu bude i v letošním roce hudba klasická, kterou doplní koncerty přesahující do žánru alternativní, jazzové hudby a world music. Festival nově zavítá do České Kamenice, Heřmanic v Podještědí nebo liberecké Oblastní galerie v bývalých městských lázních.

„Skutečnost, že se musíme letos vzdát mezinárodního rozměru festivalu, nás velmi mrzí, protože právě tento ročník byl připravován v podobě z kategorie snů a jako pořadatelé jsme se velmi těšili z toho, že se podařilo zajistit tak významné umělce. S lítostí jsme také zrušili plánované koncerty v Německu, protože nám to bezpečnostní situace neumožňuje,“ řekl ředitel festivalu Martin Prokeš.

Renomovaný houslista Josef Špaček se opět zhostí role uměleckého garanta festivalu. Připravil si několik projektů, v nichž se sám představí v roli sólisty, komorního hráče a premiérově i dirigenta. „V letošním 19. ročníku se festival zaměřuje na housle, na nástroj, který má neuvěřitelnou škálu barev a technických možností a dovede zahrát na struny emocí. Návštěvník se může těšit na pestrou dramaturgii, která zahrnuje mnoho období od barokní a duchovní hudby přes klasické komorní soubory až po soudobou hudbu či jazz,“ doplnil Špaček.

Dramaturgicky se festival letos soustředí především na prezentaci vybraných interpretů klasické hudby i alternativních hudebních žánrů z České republiky a svými koncerty přispěje k hudebnímu tématu houslí, které vyhlásil pro rok 2020 Liberecký kraj.

„Při přípravě letošní dramaturgie jsme se s ohledem na situaci kolem pandemie rozhodli pro spolupráci s festivalem Concentus Moraviae a Svatováclavským hudebním festivalem s cílem společné podpory české hudební scény a české kultury pod značkou Spojeni hudbou. Výsledkem této iniciativy bude společné sdílení několika programů,“ dodal Prokeš.

Mezi největší hvězdy letošního ročníku se zařadí soubor věnující se autentické interpretaci Collegium 1704 společně se sólisty Hanou Blažíkovou, Markétou Cukrovou, Jaroslavem Březinou a Romanem Hozou pod taktovkou Václava Lukse, kteří nahradí původně plánovaného zahraničního hosta na zahájení festivalu.

„Dostali jsme se do situace, kdy některé obory lidské činnosti na chvíli v podstatě zmizely ze světa, mezi nimi i kultura. Festival Lípa Musica v loňském roce oslavil 18. narozeniny a jsem ráda, že ukázal svoji sílu a nezmizel z kulturní mapy naší země. Byla by to totiž velká škoda,“ poznamenala starostka České Lípy Jitka Volfová.

Předprodej vstupenek bude zahájen 3. června 2020. Festival i v letošním roce nabídne autobusovou dopravu do všech lokalit mimo Českou Lípu. „S cenovou politikou reagujeme na aktuální situaci a nastavujeme vstupné o 15 % nižší,“ zdůraznil Martin Prokeš.