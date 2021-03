Důvodem je kácení a výřezu stromů. Vlaky linek L7 a RE2 budou nahrazeny autobusy, které budou jezdit podle výlukového jízdního řadu. To znamená, že autobusy nestaví v zastávkách Machnín hrad a Machnín.

Jako náhrada slouží zastávka Liberec-Bedřichovka na rychlostní silnici. Zastávku Chrastava-Andělská Hora obsluhuje mikrobus. U nádraží Chrastava musí cestující přestoupit do autobusu do Liberce nebo do vlaku směr Hrádek nad Nisou.