Podle průzkumu navštíví bazén ročně přes 400 tisíc obyvatel. Polovina z nich je přímo z města pod Ještědem, větší třetina z regionu. „Osmělili jsme se a požádali kraj o podporu při plánované rekonstrukci, která by měla trvat zhruba rok a půl,“ sdělil liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

V rámci prvotního jednání nepadla žádná konkrétní čísla, to bude předmětem dalších diskuzí, které by měly proběhnout zhruba do půl roku. Výše a způsob podpory se totiž odvíjí od vyhlášení veřejné soutěže na zhotovitele. Projektová dokumentace je hotová, precizovali dokumentaci pro provedení stavby.

„Otevřeli jsme diskuzi k možnému spolufinancování ze strany kraje, jelikož se podle naše průzkumu jedná o zařízení regionálního charakteru. Jsem rád, že zástupci krajského vedení vnímají důležitost libereckého plaveckého bazénu pro celý kraj,“ podotkl náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek s tím, že významnou část peněz by město chtělo získat z Národní sportovní agentury.

Podle hejtmana Libereckého kraje je plavecký bazén institucí nadměstského významu a jsou připraveni jednat o podpoře. „Jedná se o výjimečnou infrastrukturu. V minulosti jsme už podpořili rekonstrukci jilemnického areálu Hraběnka,“ podotkl hejtman Martin Půta.

Bezpečnost návštěvníků na prvním místě

Aktuálně je liberecký bazén stabilizovaný. Během loňského roku se podařilo dohnat některé údržbářské práce a opravy, které byly v minulosti kvůli přípravě rekonstrukce zanedbány. „Nejzásadnější pro nás bylo zajistit bezpečnost návštěvníků. Mnohem častěji než nám nakazuje zákon, provádíme měření kvality vody. Podařila se nám zvýšit i účinnost klimatizace, která přispěla k lepší cirkulaci vzduchu,“ informoval jednatel městské společnosti Bazén Liberec Robert Korselt.

Naopak nebyl obnoven provoz divoké řeky a zvažuje se případná úprava skříněk. „Neprohlubuje se koroze, situace je stabilizovaná,“ dodal s tím, že oba zdejší tobogany prošly revizí.

Takto by mohl bazén vypadat po rekonstrukci

Poslední květnový víkend roku 2023 bude bazén hostit Mistrovství republiky juniorů a zájemci budou moci opět využít skokanské věže každý víkend. Budu přístupné poslední dvě hodiny v sobotu a první dvě hodiny v neděli.

Z historie libereckého bazénu

Architekt Pavel Švancer začal pracovat na projektu stavby bazénu už v 60. letech minulého století. To, že se postavil až o dvacet let později, zřejmě bylo kvůli nedostatku peněz. Dodnes se zachovala i většina interiéru nebo jeho prvků, třeba typická červená mozaika, která je i na lavičkách na sluneční louce. Hodně věcí je vyrobených na míru stavbě, původní jsou třeba typické lavice a obklady ve vstupní hale bazénu. Od roku 2012 má bazén v Liberci přístavbu s novým bazénem a atrakcemi, avšak je na pokraji životnosti a jde o energeticky velmi náročný provoz.