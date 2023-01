Liberečtí strážnici mají za sebou zásah, při kterém pomohli muži s psychickými problémy. Narazili na něj v ulici Šlikova, kde dotyčný stál na zábradlí u silnice, přidržoval se dopravní značky a pod bundou měl dlouhý nůž, jehož čepel vyčnívala u krku.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Gabriela Volná Garbová

Hlídce se svěřil s tím, že je hledaný policií a chce zabránit svému zadržení. Na místě bylo zjištěno, že nejde o hledanou osobu, naopak to vypadalo na psychické problémy. Jelikož muž nespolupracoval a hrozilo, že by sobě nebo někomu jinému mohl ublížit, strážníci ho odzbrojili a předali do péče zdravotníků