Liberec nechystá žádné projekty na podporu cestovního ruchu, jelikož na ně nemá finance. „Rozpočet na propagaci města v médiích, programy fondů a podobně jsme v rámci těchto úspor zrušili,“ nastínila situaci vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu Markéta Žáčková.

Pomoci se rozhodl Skiareál Ještěd. Turisté, kteří stráví léto na Liberecku, mají možnost získat v rámci ubytování u partnerských subjektů zpáteční jízdenku na zdejší lanovou dráhu Skalka, a to zcela zdarma. Provozovatel střediska, společnost TMR Ještěd, oslovil lokální podnikatele a ubytovací zařízení, aby svým hostům tento benefit nabídli.

„Jsme si plně vědomi velmi obtížné situace, do které se dostal cestovní ruch a hotelové služby kvůli nezbytným opatřením kvůli šíření koronaviru. Naše podnikání je na cestovním ruchu přímo závislé, a proto nabízíme našim ubytovacím partnerům možnost, jak společně přečkat toto složité období a nastartovat letní sezónu,“ řekl ředitel Jakub Hanuš.

Liberecký kraj podpoří kulturní organizace zřizované městem Liberec. Jde o dotaci ve výši maximálně 10 milionů korun s tím, že bude činit nejvýš polovinu propadu příjmů dotčených příspěvkových organizací.

„Město se potýká s historickým zadlužením a nyní musí ustát mnohamilionové propady tržeb ve svých organizacích. V případě některých městských organizací by dopad mohl být fatální. Uvědomujeme si jejich význam pro celý kraj, a proto jsme rozhodli o jednostranné pomoci,“ vysvětlila krajská radní Květa Vinklátová. Peníze poputují do zoologické a botanické zahrady, Divadla F. X. Šaldy a Naivního divadla.

V Hejnicích pracují na nové strategii podpory cestovního ruchu, která bude ale pravděpodobně na příští sezónu. „Pro letošek to bude například představení nového logotypu města a řešení, co s potřebou velkého množství turistů ve městě, kteří se tu nyní objevují v souvislosti s uzavřenými hranicemi. Dále jsme rekonstruovali chatky v kempu, které dostaly nová okna,“ upřesnil starosta Hejnic Jaroslav Demčák. Z rozpočtu na to vyčlenili 50 000 korun.

Město Hrádek nad Nisou investuje bezmála pět milionů korun do rekreačního areálu Kristýna. Peníze půjdou do veřejné infrastruktury, jako jsou cesty, mola a na úpravu pláží.

V Jablonném v Podještědí budou letos upravovat náves v Petrovicích s cílem zlepšení nástupního místa pro autobusovou linku mezi ČR a Německem (Jablonné v Podještědí – Žitava). Souběžně s tím vznikne i odpočinkové místo pro turisty a cykloturisty z obou příhraničních regionů Lužicích a Žitavských hor.

„Náklady na realizaci projektu jsou na české straně odhadem 13 milionů korun. Jakmile bude tento projekt stavebně dokončen, chtěli bychom pokračovat výstavbou chodníku z Petrovic až na hranice se Spolkovou republikou Německo,“ doplnil starosta města Jiří Rýdl.

Pozornost zaměřili i na zázemí místního koupaliště, kde v prostoru kempu vznikla na jaře letošního roku nová pergola s ohništěm a možností dobíjení různých elektrozařízení. „Tyto práce si vyžádaly 400 000 korun,“ dodal Rýdl.

V Osečné dlouhodobě investovali nemalé částky do turistického ruchu, především do příprav a výstavby cyklostezek, naučných stezek a haťových chodníků. Letos plánovali revitalizaci brownfieldu, kde mělo vzniknout nové infocentrum. „Záměr nám nevyšel, podle ministerských úředníků je budova málo zdemolovaná,“ podotkl starosta Jiří Hauzer.

Opatření na přilákání turistů nechystají. „Bylo nám městských lidí líto, tak jsme neudělali žádná omezení pro ty, kteří chtěli vyrazit do přírody. To však v podstatě město i naše okolí ucpalo odstavenými vozidly a je tomu tak doposud, hlavně o víkendech,“ posteskl si Hauzer.