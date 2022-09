Podle něj bude nutná pomoc státu. „Tady má smysl to, co navrhuje vláda, tedy státní obchodník s energiemi, který by cenu pro veřejnou správu garantoval, ale to už mělo dávno být,“ dodal.

Lampy mají pohasnout

Liberec se proto chystá šetřit. Například zvažuje, že by v noci vypínal veřejné osvětlení, a to nejen v ulicích, ale i osvětlení historických domů. Lampy by pohasly mezi jednou a čtvrtou hodinou v noci.

„Není to ale tak snadné, nejprve obešleme dopisem pojišťovny, jestli by v případě, kdy budou zhaslé lampy uznaly pojistnou událost. Zvážit se musí i další věci, například správní, pokud by došlo k dopravní nehodě. A samozřejmě je ve hře i pocit bezpečnosti,“ popsal Šolc. Nicméně pokud lampy zhasnou, město ušetří 8 až 10 milionů korun ročně.

Nadávky, bezohlednost. Potíže s parkováním v Liberci se stupňují, hlavně u škol

Dalším z úsporných opatření, o kterých je již rozhodnuto, je například zavření kanceláře správy hřbitovů v Ruprechticích v zimním období, proto aby se ušetřilo za topení. Na zamčené dveře tam lidé narazí od prosince do března, hřbitov ale zůstane otevřený.

„Kroky vedoucí k úsporám v rozpočtu byly zahájeny už v srpnu. V průběhu října budou jednotlivé městské organizace informované o tom, s jakou částkou můžou předběžně počítat příští rok. Tedy se dozvědí, kolik dostanou příspěvek na teplo a světlo a bude povinnost ředitelů se do toho vejít,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník.

„Nebudeme nic zařizovat, sami ředitelé musí pracovat s rozpočtem, který mají, a hledat, kde úspory nalézt,“ doplnil ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Žrout energie

Velkým žroutem energie je i liberecký plavecký bazén, kterému se úsporná opatření rovněž nevyhnou. Letos se tady za energie zaplatí asi 20 milionů korun. Pokud zůstanou ceny na stávající částce, tak by město stál bazén v příštím roce jen na energiích 86 milionů korun.

„Budeme se tedy ptát i na úspory v bazénu. Taková částka na provoz bazénu je něco, co město hodně zatěžuje,“ poznamenal primátor. Není tedy vyloučeno, že se například omezí i některé atrakce.

Rekonstrukce za miliardu? O osudu plaveckého bazénu v Liberci rozhodnou volby

Největší nárůst cen za energie očekává město mezi svými organizacemi u dopravního podniku (DPMLJ). Nyní jsou náklady 360 milionů korun, podle odhadů vzrostou v příštím roce na 560 milionů korun. Jde o navýšení plateb za elektrickou energii, stlačený zemní plyn, na který některé autobusy jezdí, počítá se i s úrokovými náklady a nárůstem mezd.

„Budeme se snažit zachovat rozsah jízdních řádů i výši jízdného,“ poznamenal radní Petr Židek, který je zároveň předsedou dozorčí rady DPMLJ. Město nicméně připraví několik scénářů pro řešení situace a bude na novém vedení města, které vzejde z komunálních voleb, jakou cestou se vydá.

Ve hře je i možnost zdražení jízdného. „Nečeká nás také plánovaná velká obměny flotily autobusů, vyměníme pouze autobusy, které jsou na hraně životnosti,“ poznamenal náměstek Šolc.