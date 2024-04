Od středy 3. dubna začíná Liberci jarní úklid. Město rozmístí v ulicích kontejnery pro velkoobjemový odpad, pro odpad z údržby zeleně, pro velké elektrospotřebiče a zajistí i mobilní svoz nebezpečných odpadů. Přinášíme vám přehled, kde jednotlivé kontejnery najdete.

Velkoobjemový kontejner. Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Jarní úklid začal ve středu 3. dubna a potrvá až do 25. dubna. Po tuto dobu bude napříč městem ve vybraných lokalitách umístěno na 120 kusů velkokapacitních kontejnerů určených pro objemný odpad, který do klasických odpadových nádob nepatří, a dále velké kontejnery s obsluhou pro odpad z údržby zeleně. Do jednotlivých městských částí zajede také mobilní svoz nebezpečných odpadů nebo velkých elektrospotřebičů.

V rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů bude možné obsluze vozu odevzdávat také jedlý olej a tuky z domácností. Oleje a tuky je nutné odevzdávat v dobře uzavřených PET lahvích. Kontejnery nelze využít pro odkládání stavebního odpadu či pneumatik.

Harmonogram jarního úklidu pro objemný odpad najdete v galerii tohoto článku. Harmonogram jarního úklidu pro zeleň naleznete zde. Harmonogram jarního svozu nebezpečného odpadu naleznete zde. Harmonogram jarního svozu vysloužilých elektrospotřebičů si můžete přečíst zde.

