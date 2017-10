Město chce pronajmout ještědský areál za 2,8 milionu

Liberec - Liberecké zastupitelstvo čeká dnes jedno z klíčových hlasování o budoucnosti lyžování na Ještědu. Bude schvalovat záměr pronajmout lyžařský areál společnosti Tatry Mountain Resorts (TMR), která je od loňska prakticky jediným zájemcem o převzetí problematického areálu.

Lyžování na Ještědu.Foto: ČTK

Na první pohled jde jen o formalitu, ale schválení zastupitelstvem je nutné k tomu, aby skutečně areál získal nového provozovatele. Pokud ho zastupitelé schválí, bude možné, aby se smlouva o spolupráci a nájmu schválila ještě do konce listopadu a TMR převzal areál ještě k začátku sezony.

22 KORUN ZA METR A ROK

„Cena je stanovená podle znaleckého posudku zadaného městem,“ řekla mluvčí radnice Jana Kodymová. Jde o více jak 125 tisíc metrů čtverečních, cena za metr tak při nájmu 2,8 milionu ročně vychází na 22 korun za metr a rok. V materiálech pro zastupitelstvo chybí konkrétní informace o tom, zda půjde o pronájem na 25 let, odkazuje ale na dřívější rozhodnutí, které mluvilo o pronájmu na tak dlouhou dobu. Stejně tak není součástí ani znalecký posudek.

„Z naší strany jsme splnili vše,“ říká šéf TMR Igor Rattaj, který se o vstup na Ještěd snaží rok. Město v minulosti spolupracovalo s firmou Snowhill, která sice areál zmodernizovala, pak ale z kopce utekla a zůstaly po ní dluhy. Město ještě kvůli Ještědu zadalo hydrologickou studii, která má ukázat, zda se najde na kopci dostatek vody pro to, aby se pro zasněžování nemusela používat pitná voda. Zaplatí za ni přes půl milionu korun. Rattaj to považuje za zbytečné.

ČÍ JE TO STAROST?

„Není to jejich starost, to by měla být naše, pokud nám areál pronajmou. Čekáme jen na finální rozhodnutí města,“ dodal Rattaj.

Voda je na Ještědu dlouhodobý problém, při plánovaném rozvoji ji bude potřeba k zasněžování mnohem více než dosud. Rattaj se přitom netají ani tím, že by rád do vlastnictví nebo dlouhodobého pronájmu získal kabinovou lanovku na Ještěd. Ta patří Českým drahám a ty jednání o prodeji odmítají.

Minulý týden poprvé ve firemním časopise Železničář dokonce uvedly, kolik jim vydělává: zhruba 7 milionů korun ročně. „České dráhy prodej lanové dráhy na Ještěd odmítají, žádná jednání se neuskutečnila,“ řekla mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová. Letos počty cestujících na lanovce mírně klesly, za prvních devět měsíců přepravila 253 tisíc osob.