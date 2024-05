Vesnicí vede silnice II/291 a denně tudy projede okolo 3 300 vozidel v obou směrech. Kraj tu provedl oboustranné statistické měření počtu a rychlosti vozidel, a to ve dvou místech v blízkosti autobusových zastávek příměstské dopravy. Jedno bylo v Hajništi u požární zbrojnice, druhé u domu č. p. 70. Nejvyšší povolená rychlost v obou místech je 50 km/hod.

„Řidiči mají před vjezdem do Hajniště pocit jakési volnosti. Je to dané silnicí před obcí, která bez výrazných změn a upozornění přechází na začátku obce do jiného jízdního režimu. Je tedy důležité zklidnit dopravu bezpečnostními systémy,“ sdělil ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák.

Rizikové lokality pomáhá řešit kraj

Liberecký kraj se bezpečnosti na silnicích věnuje dlouhodobě. Zaměřuje se také na rizikové lokality, kde řidiči nedodržují maximální povolenou rychlost a pomáhá obcím s identifikací těchto míst. „Netýká se to jen přechodů pro chodce, které jsou jednou z mnoha oblastí, kde situaci dlouhodobě řešíme v souvislosti s překročením maximální povolené rychlosti. Liberecký kraj zaplatil skryté měření vybraných úseků, bezpečnostní analýzu, která odhalila kolik aut, jakých kategorii a jak rychle místem projíždí,“ řekl náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták s tím, že v minulosti pomohla iniciativa Libereckého kraje Vratislavicím nad Nisou nebo Raspenavě, kde se osvědčila spolupráce Libereckého kraje, obce a Týmu silniční bezpečnosti