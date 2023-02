Medaile města Liberec se uděluje jako čestné ocenění za občanské zásluhy o město v jakémkoli oboru lidské činnosti. Medaili také udělit za celoživotní zásluhy. Návrh na udělení Medaile města Liberce mohou předložit občané, organizace, spolky a jiné subjekty komisi pro udělování cen. Medaili odevzdává oceněné osobě jménem města Liberce jeho primátor.

Čestné občanství města Liberec je výrazem uznání mimořádných zásluh o rozvoj města a také o rozvoj mezinárodních vztahů v komunální oblasti a spolupráce mezi městy. Čestné občanství může být uděleno jak občanům ČR, tak i občanům cizích zemí.

Návrhy na udělení čestného občanství předkládají Zastupitelstvu města Liberce prostřednictvím rady města členové zastupitelstva města nebo zastupitelstva obvodu. Rozhodnutí o udělení čestného občanství odevzdává vyznamenanému jménem města Liberce primátor města zpravidla na slavnostním zasedání zastupitelstva města nebo při jiné slavnostní příležitosti.

Kandidáti na udělení Medaile města Liberce

Ladislav Bareš (1918 –2000), trumpetista, kapelník a dirigent Orchestru Ladislava Bareše, rodák z Hradce Králové. Začínal jako trumpetista v brněnském Orchestru Gustava Broma, v roce 1946 se přestěhoval do Liberce, kde vedl známý taneční orchestr. Od šedesátých let s ním účinkoval na řadě tanečních soutěží a koncertech, v řadě kulturních pořadů v rámci LVT, kde doprovázel tehdejší československou pěveckou špičku, ale také ve východní a v západní Evropě (v ČSSR např. spolupořádal koncerty Johna Hollidaye a Lou Benneta). Významná je i jeho činnost aranžérská. Po svých 75. narozeninách se již kvůli zdravotnímu stavu nemohl své práci naplno věnovat; orchestr ale i poté nesl jeho jméno a nese jej dodnes. Je držitelem Pocty hejtmana Libereckého kraje (2017, in memoriam).

(Zdroj: Český hudební slovník)

Ing. Miroslav Kučera (*1945), podnikatel, rodák z Přelouče. Do Liberce se s rodinou přestěhoval v roce 1956, vystudoval zdejší střední průmyslovou školu a následně brněnskou Vojenskou akademii Antonína Zápotockého v oboru specializace letecké výroby. V roce 1968 nastoupil do LVZ a pracoval zde na různých pozicích, v roce 1990 pak byl jmenován ředitelem.

5/6V následujících letech LVZ (po vstupu německé GEA) expandovaly na trhy západní Evropy. V roce 2008 se začal věnovat vlastní podnikatelské činnosti v Libereckém investičním fondu (LIF), s nímž mj. převzal a rozvinul svijanský pivovar, hotel Zlatý Lev, rohozecký pivovar, zámek ve Svijanech a také významný pozemek v Liberci Na Perštýně, kde mj. realizuje projekt výstavby 450 bytů.

(Zdroj: Jaroslav Zámečník)

Mgr. Eva Koudelková, Ph.D.(*1949), pedagožka, spisovatelka, nakladatelka, rodačka z Náchoda. Absolvovala obor český jazyk a anglický jazyk na FF UK v Praze, následně učila na SEŠ v Berouně a od roku 1990 předměty regionální, světová a meziválečná česká literatura na FP TUL v Liberci. Od roku 2000 je majitelkou a editorkou rodinného nakladatelství Bor, které se edičně zaměřuje na regionální literaturu náchodského a libereckého regionu (prózou i veršem), ale i na odborné literárněvědné texty či historiografii a filozofii. Specifitou jsou díla zapomenutých autorů. Sama Koudelková se autorsky věnuje pověstem a lidovému vyprávění se zaměřením na Liberecko, Broumovsko, Frýdlantsko, Jizerské hory, Kladsko i Orlické hory.

(Zdroj: wikipedia, naklbor.cz)

Mgr. František Hercl (*1922), pedagog a matematik, rodák z Prahy. V mládí se zapojil do protinacistického odboje Národního obranného svazu. Jeho skupina, infikovaná konfidentem gestapa, ale byla v roce 1942 pozatýkána. Hercl prošel věznicemi na Pankráci, v Terezíně i Budyšíně a nakonec byl v roce 1943 německým lidovým soudem v Drážďanech odsouzen na pět let vězení do káznice ve Straubingu. Po konci války vystudoval na FF UK latinu a řečtinu a následně dálkově i matematiku a deskriptivní geometrii. A začal učit na základních i středních školách v Liberci i okolí. Na SPŠSE v Liberci nastoupil 1. 9. 1960 a působil tu zejména jako matematik až do 30. 6. 1996. Ve dvouletí do 1. 9. 1968 také vykonával funkci zástupce ředitele.

(Zdroj: Josef Šorm, Paměť národa)

František Dáňa (*1947), operní pěvec a ředitel Divadla F. X. Šaldy v Liberci (1999 –2009), rodák z Jablonce n. N. Vystudoval pražskou konzervatoř a od roku 1972 byl jako sólista opery (baryton) angažován v libereckém divadle. Po roce 1990 zastával funkci technického náměstka, v roce 1992 se stal uměleckým šéfem opery. V roce 1999 pak byl radou města jmenován ředitelem DFXŠ, odkud po 10 letech odešel na vlastní žádost do penze. Za dobu svého uměleckého angažmá nastudoval řadu špičkových barytonových rolí, mj. Přemysla v Libuši, krále Vladislava v Daliborovi a Kalinu v Tajemství (vše Bedřich Smetana) či Jaga ve Verdiho Otellov.

(Zdroj: DFXŠ)

Jaroslav Švihla (*1933), malíř, grafik a pedagog, rodák z Liberce, kde žije a tvoří. Vystudoval Střední průmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě (1953) a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u Otto Eckerta a Stanislava Ulmana (1958). Ve své práci se věnuje především krajinomalbě (navazoval na Bohumila Kubištu) severních Čech, specificky Podještědí, Jizerským horám i Českému ráji. Původně vycházel z kubistického tvarosloví (střídmá barevnost), ale následně u něj zvítězila měkkost tvarů, volnější ruka a výraznější barevnost.

(Zdroj: severoceskasbirka.cz)

Kandidát na udělení Čestného občanství města Liberec

RNDr. Miloslav Nevrlý (*1933), zoolog, spisovatel, skaut, rodák z Prahy. Vystudoval obor zoologie na Přírodovědecké fakultě UK, promoval v roce 1957, a nastoupil na místo zoologa (přírodovědecké oddělení) v Severočeském muzeu Liberci, kde pracoval až do svého penzionování v roce 2000. Svůj veškerý badatelský zájem věnoval Jizerským horám, o nichž publikoval řadu prací, turistických publikací, map i článků; nejznámější je Kniha o Jizerských horách (1976), kterou mj. popularizoval historii jizerskohorských pomníčků. Od mládí se také věnoval skautingu, od roku 1970 do sametové revoluce pak v podobě vedení turistického oddílu Dynamo. Je držitelem Ceny Ivana Dejmala (2017) a také Pocty hejtmana Libereckého kraje (2011).

(Zdroj: wikipedia)