Za své občanské postoje v roce 1968 byla šestadvacetiletá Věra Čáslavská vyloučena z řad tělovýchovné organizace, neměla práci a nesmělo se o ní mluvit. Nejprve se živila jako uklízečka, později jí režim povolil trénovat. O emigraci nikdy neuvažovala. Do veřejného života se vrátila až jako poradkyně prezidenta Václava Havla a také jako předsedkyně Československého a Českého olympijského výboru. Po rodinné tragédii trpěla depresemi a stáhla se do ústraní, ze kterého vystoupila v roce 2007. Opět začala pomáhat, s její podporou například v Černošicích vyrostla nová sportovní hala. Společensky aktivní byla Věra Čáslavská do své smrti v roce 2016.

Velkou regionální zajímavostí je doposud nezveřejněné spojení Věry Čáslavské s Libercem přes dochované ručně psané kroniky od dvou tehdy náctiletých dívek, které tuto neobyčejnou ženu obdivovaly a následně se s ní i celoživotně přátelily. Slečny, nyní paní Radka a Lída, se osobně zúčastnily vernisáže a obdivovaly mezi exponáty například národní kroj čtyřleté Věrky. Jedna z kronik je součástí výstavy. Osobnost Věry Čáslavské dokresluje sestřih video záběrů z olympiád v Tokiu, Mexiku a také její mexická svatba s Josefem Odložilem.

Vstupné na výstavu je dobrovolné, vybíráno formou veřejné sbírky Adra na pomoc Ukrajině, konkrétně na Centrum Slunéčko v Liberci, které funguje v kostele sv. Vincence jako denní centrum pro ukrajinské děti od 4 do 8 let. Každý, kdo přispěje, získá velmi vzácnou filatelistickou památku, dopisní obálku s razítkem a přítiskem s vyobrazením „Tichého protestu“ a životního motta Věry Čáslavské.