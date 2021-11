V adventní době k hojně navštěvovaným místům ve Frýdlantu patří mechanický Simonův betlém v Zahradní ulici.

Simonův betlém v Zahradní ulici ve Frýdlantu. | Foto: Město Frýdlant/Radek Petrášek

V malém domečku, který je jednou z nejstarších frýdlantských budov, najdou návštěvníci betlémskou scénu zasazenou do místní pahorkaté krajiny Jizerských hor. Pohyblivý betlém o rozměrech 4,3 x 2 metry má téměř 330 objektů. Od neděle 28. listopadu má otevřeno každý den kromě pondělí od 10 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin.