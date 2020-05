Po víkendu otevře své brány mateřská škola v Českém Dubu. Fungovat ale zatím bude v upraveném provozu, od 7.00 do 16.00.

Mateřská škola. Ilustrační foto

Vedení školky i tak prosí rodiče, kteří mohou, aby nechali své děti ještě doma. A to alespoň do 25. května. Do té doby nebudou přítomny ještě tři paní učitelky, které z důvodu péče o vlastní děti musí zůstat doma. Proto budou zaměstnanci schopni zajistit omezený počet dětí.