Na úvod programu zazněl masopustní slib: „My slavnostně slibujeme, nic ničit nebudeme. Domy tu stát zůstanou, my však nejsme za branou. Zpívat, tančit, to je krása, celý průvod radost hlásá. Projdeme se ulicemi, oslavíme hojnost v zemi. Tak ať žije tento svátek, nestrpíme žádný zmatek.“ Díky tomu tak získaly maškary klíč od města, který jim předal náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr. „Bez obav klíč předávám. Pouštím vás symbolicky do města,“ řekl. Následně vyrazil průvod do libereckých ulic, kde kolemjdoucím jeho účastníci rozdávali chutné koláče. Prošel dolů Moskevskou ulicí a Pražskou zpět nahoru na náměstí.

Pozdrav Pánbůh! Masopustní průvod prošel Prosečí pod Ještědem, zazpívaly Horačky

Masopustní trh nabídl přes 70 prodejců, mlsné jazýčky potěšily tradiční krkonošská zabíjačka, uzeniny, grilované klobásy, slovenské lokše, sýry, sladké koblížky a další pochoutky. „Čepoval svařák a dokonce i teplé pivo, a samozřejmě i chlazené,“ dodal Buzek. Návštěvníci so mohli pořídit řemeslné výrobky jako dřevěné dekorace, koženou galanterii, keramiku, šperky či přírodní kosmetiku.