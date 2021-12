Před pěti lety absolvent Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci intenzivně přemýšlel, jakým směrem se ve své tvorbě vydat dál. V té době měl v plánu pustit se do tvorby vlastních videoher. Bavila ho počítačová grafika, multimediální tvorba, produktový design a hudební tvorba. „Shodou okolností se ke mně tehdy dostala informace o studentské soutěži, která měla souvislost s podnikáním. Znělo mi to velmi exoticky a hlavně lákavě. Byl to jeden z impulzů, díky kterým jsem v tu chvíli přehodnotil vše, co jsem do té doby dělal,“ popsal své začátky Martin Skalník.

Oprášil jeden svůj starší nerealizovaný nápad o tvorbě vlastního pouzdra a přihlásil se do soutěže, přestože o podnikání nic nevěděl. Do klání vložil všechny své zkušenosti a energii, což přineslo ovoce v podobě prvního místa. Tehdy se zrodila značka MASK, kterou bylo potřeba více zacílit na batohy a zavazadla. „Proto k MASK později přibylo ještě návodné Gear. Celé si to sedlo až v průběhu roku 2018,“ podotkl designér batohů Binder Skalník.

Nikdy vás neomezí

Binder představuje zavazadlo, které neomezí pohyb, ať člověk dělá cokoli. Konstrukce je vyvinuta tak, že neskáče, neotáčí se a neomezuje. „Můžete dělat salta, stojky, kotouly, skočit s padákem nebo bungee z jeřábu. Jezdit bez omezení na invalidním vozíku nebo na koni či hrát airsoft. Ani se nehne a stále je velmi komfortní,“ zdůraznil jeho tvůrce s tím, že v současnosti ho využívají především amatérští běžci. Popadnou své věci a vyběhnou, aniž by museli řešit počet kapes na svém sportovním oblečení. „Obecně se dá říct, že Binder využívají aktivní lidé, kteří často střídají činnosti, mezi které nejčastěji patří běh, kolo, koloběžka, brusle, výlety, cestování nebo aktivity se psy,“ dodal jablonecký inovátor.

Jedná se o ryze český výrobek ve všech ohledech, a to od nápadu až k realizaci. Řešení konstrukce je patentované, Skalník nepřevzal koncept ze zahraničí. „Jsem přesvědčený, že došlo k něčemu zásadnímu, k propojení světa batohů a ledvinek tímto novým mezistupněm. K něčemu podobnému, myšleno k vývoji nového typu zavazadla, nedošlo od 60. let minulého století. Binder je opravdu unikát a v tom je jeho největší síla,“ zamyslel se Jablonečan. Za svůj výrobek získal také ocenění Regionální produkt Jizerské hory.

Od parkouru do celého světa

Sám má kladný vztah ke sportu. Hodně se věnoval netradiční disciplíně Le Parkour neboli překážkovému běhu. Nyní se aktivně věnuje rodině a na záliby moc času nezbývá. „Nejčastěji musím vzít zavděk alespoň čistým během, ale i za to jsem rád,“ řekl se smíchem Skalník.

Do budoucna přemýšlí o rozvoji MASK Gear v několika rovinách. Má připraveno několik nových Binder modelů ve dvou nových produktových řadách, které je potřeba postupně uvádět na trh. „To vše by se ale minulo účinkem, pokud by značka a produkty nebyly náležitě marketovány, a právě kvalitní dlouhodobou marketingovou strategii vnímám jako něco, co je nyní potřeba připravit,“ vysvětlil Skalník s tím, že nějakou dobu právě na tom pracuje. Cíle má rozloženy v dlouhém časovém horizontu.

„Fungováním MASK Gear se mi vlastně plní ten sen zacílit a plně se realizovat. Svou tvůrčí multioborovost jsem konečně dostal pod jednu střechu,“ uzavřel vyprávění Martin Skalník.