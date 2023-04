Ve čtvrtek 20. dubna se po zimě opět otevře oblíbený Dětský koutek v Lidových sadech. Bude to již 68. sezóna, kdy hřiště slouží dětem.

Dětský koutek v Lidových sadech. | Foto: Deník/Martin Štefanov

Návštěvníci se mohou opět těšit na tradiční prolézačky, houpačky, klouzačky, vzduchovou trampolínu, velké pískoviště, ruské kolo, půjčovnu kol, koloběžek i odrážedel a hlavně populární historický vláček z roku 1971. V teplejších dnech se děti budou moci osvěžit v pohádkovém mlhovišti, které bylo v areálu koutku instalováno v roce 2022.

V případě příznivého počasí bude Dětský koutek otevřen každý den:

duben, květen 9.00 – 18.00 hodin

červen, červenec, srpen 9.00 – 19.00 hodin

září, říjen 9.00 – 18.00 hodin

V průběhu roku bude také pro děti připraveno několik akcí. Termíny těch nejbližších:

Den Země (22. dubna): Divadlo jednoho Edy uvede ve 14.00 pohádku „Jak sloni k chobotu přišli“

Čarodějnice pro malé i nejmenší děti (30. dubna): 14.00 – 16.00 kreativní dílny, 16.00 pohádkové představení, 18.30 pálení čarodějnice a opékání buřtů. Areál se uzavírá v 21.00.

Den dětí (1. června): 14.00 – 16.00 kreativní dílny, 16.00 pohádkové představení pro malé děti

Celodenní vstupné (s možností opuštění areálu v průběhu dne) do Dětského koutku pro sezónu 2023 je:

děti od 2 do 15 let: 75 korun

dospělí od 15 let: 40 korun

senioři od 65 let, ZTP a ZTP/P dospělí + doprovod: 25 korun