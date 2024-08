Hejtmanské křeslo bude v podzimních volbách za Starosty pro Liberecký kraj obhajovat Martin Půta, už nyní je jediným, kterému se podařilo post obsadit třikrát za sebou. Jaký je jako člověk, jestli mu jdou domácí práce a jaké povolání by se mu líbilo, kdyby nebyl politik, to všechno prozradil v rozhovoru pro Deník. Ani Martin Půta totiž není jenom politik, ale také manžel, otec a člověk, který v Libereckém kraji tráví spoustu času.

Kdybychom se prý zeptali rodiny Martina Půty na jeho účast na domácích pracích, asi bychom se podle jeho slov dozvěděli spíš něco posměšného. Přesto má ale doma jednu superschopnost. “Mám jednu takovou drobnou neškodnou úchylku. Dokážu na sto procent využít kapacitu myčky. To umím perfektně! Takže ji doma plním já,” svěřil se s úsměvem. Jinak se snaží starat o zahradu, do toho by ale prý mohl podle svých představ dát ještě víc úsilí.

Kdyby si mohl vybrat jiné povolání, byl by novinářem

Z veřejných funkcí dělá Martinovi Půtovi největší radost práce hejtmana. “Je to podobné, jako být starostou. Člověk může ovlivňovat hodně věcí a dotáhnout je ke zdárnému konci. Něco se postaví, začne fungovat lépe než doposud, nebo se vyřeší nějaký problém,” řekl.

Namísto některého z úspěchů z posledních čtyřech let vyzdvihuje to, že v rámci koalice i krajského zastupitelstva dokážou většinu složitých rozhodování vyřešit bez dohadování na sociálních sítích. “Přijde mi to skvělé a oceňuji, že se dokážeme domluvit, dělat kompromisy a někdy i ustoupit,” vysvětlil Půta.

Kdyby se nestal politikem, chtěl by být Martin Půta novinářem. “Má to k politice blízko a ta mě bavila už od malička. Beru to jen jako druhou stranu mince. Novináři také mohou ovlivňovat věci, aby fungovaly lépe,” vysvětlil.

Na otázku, co považuje za největší chybu své politické kariéry odpověděl, že žádná velká ho teď nenapadá. “Asi když jsem se nechal přesvědčit, abych dělal předsedu Starostů a nezávislých v roce 2014, přestože jsem nebyl politik s funkcí v Praze, ale politik z regionu.” Předseda celostátní politické strany musí mít podle něj hlavní politickou práci v Praze, protože jinak se to nedá dělat. “Musíte být v kontaktu s pražskými novináři. Nejde takto fungovat z žádného jiného regionu,” dodal.

Desetinásobný hříšník, který rád lyžuje v Harrachově

Z neřestí se Martin Půta se smíchem přiznal k jedné každodenní. “Piju kafe v jakémkoliv množství, které se mi nabídne. Třeba i deset šálků denně,” usmál se.

Při otázkách na trávení volného času v Libereckém kraji zmiňuje Martin Půta jako svou oblíbenou akci třeba Anifilm, i když skvělých akcí je tu podle něj strašně moc. Mezi jeho oblíbená místa patří bez zaváhání Ještěd a do přírody rád chodí na Popovu skálu nad Hrádkem nad Nisou. Ve volném čase v zimě rád lyžuje v Harrachově a v létě si oblíbil večerní plavání na Kristýně.

Martin Půta je také cyklista, naposledy jel z Bedřichova na Smědavu a taky z České Lípy na Prácheň.

Nejen na výletech si rád pochutná na Vratislavické kyselce, oblíbenou má zmrzlinu z Mimoně a nemůže odolat trhanému vepřovému od Massny. Nezapomněl zmínit ani pivo jako oblíbené pití, přičemž má podle svých slov rád regionální produkty. “Díky příběhu mě baví Beranova 11° z Trávníčku,” dodal. Po dovolené se těší do kina na Vlny, naposledy byl ve Varšavě na filmu Úsvit.

Železnice do Prahy měla být hotová už dávno

Liberecký kraj se v letošním žebříčku průzkumu Místo pro život umístil až na poměrně nepěkném desátém místě. Martin Půta je podle svých slov s podobnými statistikami opatrný. “Nikdy nedokážou reálně popsat celou šíři problému. Považuji je za užitečné, ale kdysi dávno byl někde dole v žebříku Tanvald, Frýdlant nebo Železný Brod a nemyslím si, že by to byla města, kde by se špatně žilo. Možná mají horší podmínky v konkurenci,” řekl současný hejtman.

“Podobně na tom je i kraj. Jsme pohraničí, bývalé Sudety a horší dostupnost veřejných služeb nebo také neschopnost státu postavit za více než sto let existence normální železnici z Prahy do Liberce určitě hrají roli,” doplnil.

Podle Půty za tohle ale nemůže ani kraj, ani lidé, kteří v něm žijí. “Kraj sám nic nezmůže, musí se zapojit centrální vláda. V posledních letech se to významně posunulo. Mění se územní plán i nová trasa, která by mohla fungovat. Stát má železnici mezi prioritami. Ovšem stále platí, že cesta od nápadu až k realizaci je strašně dlouhou. Já tvrdím, že přímá trať z Prahy do pátého největšího města v zemi měla stát už před 50 lety,” vysvětlil.

Rodák z Liberce a působí v regionální politice víc než 20 let

Martin Půta se narodil a vystudoval gymnázium v Liberci, nyní žije v Hrádku nad Nisou, kde také vstoupil v roce 2002 do politiky, rovnou v roli starosty a post obhájil i ve dvou následujících volebních obdobích a jako zastupitel Hrádku působí s menší pauzou dodnes.

Od roku 2005 působí v Radě Euroregionu Nisa, nyní jako jeho předseda.

V zastupitelstvu kraje je Martin Půta od roku 2007, o pět let později byl zvolen hejtmanem, kterým zůstal i po volbách v roce 2016, kdy v čele hnutí Starostové pro Liberecký kraj sestavoval krajskou koalici. Do volebního klání o čtyři roky později vstoupil opět už se stranou Starostové pro Liberecký kraj a post hejtmana opět obhájil.

Uspěl i ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017, svého mandátu se ale vzdal s tím, že se nadále chce věnovat regionální politice.

Na kandidátce Starostů figurují známá jména

Kromě lídra Martina Půty patří mezi výrazná jména kandidátky Starostů s vylosovaným číslem 87 pro letošní krajské volby tradičně pod číslem osm starosta Chrastavy Michael Canov a v první desítce jsou krajští radní Jan Sviták, Květa Vinklátová a Jiří Ulvr. Na pátém místě bude kandidovat turnovský starosta Tomáš Hocke a šestá je starostka ze Semil Lena Mlejnková, která se bude u voličů zároveň ucházet o křeslo v Senátu za okres Jablonec nad Nisou. Hned za Martinem Půtou je v soupisce Starostů starostka jabloneckého Sokola Jitka Skalická.