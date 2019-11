Markéta Pechová z Liberce vydražila plaveckou čepici, v níž překonala kanál La Manche. Výtěžek věnovala sestrám z liberecké onkologie.

Markéta Pechová podpořila libereckou onkologii. | Foto: Krajská nemocnice Liberec

Jako malá onemocněla rakovinou. Verdikt byl neúprosný, kvůli nádoru stehenní kosti přišla ve svých dvanácti letech o nohu. To, co by dokázalo položit mnohého dospělého, Markétu Pechovou nepokořilo. Naopak. Nejenže to nevzdala, ale proti nepřízni osudu začala bojovat sportem. Začala s atletikou a od dvaceti se naplno věnuje plavání.