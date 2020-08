Maminka handicapovaného syna z Litoměřicka shání peníze na speciální vůz

Třináctiletý Ondra z Vrbice u Mšeného-lázní se narodil jako zdánlivě zdravé miminko. Dnes však hoch bojuje s řadou vážných nemocí. Jeho matka Linda Martinovská je na náročnou péči o syna sama. Jak jí, tak i Ondrovi by velmi pomohlo speciálně upravené auto, do kterého by se s použitím rampy dal naložit polohovací vozík, bez něhož se chlapec zčásti neobjede.

Bojovník Ondra potřebuje auto s plošinou. | Foto: archiv Lindy Martinovské