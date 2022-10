Kdo si hraje, nezlobí! A nemusí se to vztahovat pouze na děti a jejich hračky. O tom se mohli přesvědčit návštěvníci festivalu, který proběhl první říjnovou sobotu v městě pod Ještědem. Maker Faire Liberec nabídl workshopy, interaktivní zábavu a mnoho dalšího. Projekty a prototypy zde představili tzv. makeři nebo-li kutilové 21. století, kteří se rozhodli veřejnosti představit své nápady. „Maker Faire je pestrá akce plná energie, zvídavých lidí a úžasných vynálezů. Od podobných akcí nás odlišuje především osobní kontakt s nadšenými tvůrci a ta praktická zkušenost a možnost tvořit,“ zdůraznila za organizátory Make More Karolína Smutková.

Zvídaví návštěvníci se tak seznámili s třiceti pěti projekty napříč všemi odvětvími. Kromě 3D tisku nechyběla robotika, virtuální realita či mikroprocesory. Řadu aktivit si také mohli zájemci vyzkoušet na vlastní kůži jako například výrobu nanovláken či vlastního fotoaparátu z krabičky od sirek. Ti nejmenší ve spolupráci se vzdělávací organizací Evropské vesmírné agentury získali možnost sestavit si a odpálit vlastní vodní raketu. „Chceme dětem ukázat, čemu se mohou v budoucnu věnovat. Spousta z nich se dosud nesetkala s 3D tiskem, drony a podobnou technologií,“ dodala Smutková.

Mezi vědou a technologií nezapadl ani design. Módní odvětví zastupovala zakladatelka firmy MYM-eco Martina Benešová z Českolipska. Věnuje se udržitelné módě prostřednictvím kombinace jednoduchosti a rafinovanosti střihů a přírodních materiálů. Při tvorbě oblečení používá například len, bambus, konopí či kukuřičné vlákno. „Tím, že mám velice specifické téma, je pro mě důležitá osvěta. Ráda si s lidmi o udržitelné módě povídám, snažím se jim ukázat, jak se chovat šetrněji a více si vážit oblečení,“ podotkla.

Kreativitu zase předvedl Jaroslav Tomášek z Liberce. Ten zachovává nejkrásnější vzpomínky ve formě řemeslného zpracování květů a svatebních kytic. Šetrně je usuší a navždy uchová do pryskyřice. „Akce takového rozsahu mi před Maker Faire chyběla. Hravě propojuje nadšence a profesionální výrobce se zvídavými návštěvníky a hlavně jejich malými kutily,“ netajil nadšení tvůrce.

Naprostá většina vystavovatelů měla účast zdarma, něco málo přispěli komerčnější a výnosnější subjekty. Jak zdůraznila Smutková, cílem organizátorů není na akci vydělávat. „Chceme tvořivé lidi podpořit a zároveň předat radost z tvoření. Zároveň propojujeme tvůrce, kteří se mohou vzájemně obohatit,“ upřesnila.

Na místě nechyběla sběratelka šicích strojů Pavlína Cvrčková, která v současné době vlastní přibližně 720 exemplářů, a některé z nich přivezla na ukázku. Liberecký umělec, architekt a designér Eduard Seibert zase přiblížil svítidla beehive. Jedná se o první produkty vyrobené včelami na světě, světla, která voní. Zároveň s návštěvníky diskutoval o tématech blízkých včelaření či péči o krajinu. „Největší potenciál je pro mě motivace investovat do inovací, ať čas, energii, peníze, cokoliv. Inovace jsou zásadní pro obecný rozvoj celé civilizace a dle mého také nejvyšší poslání lidského života,“ řekl Deníku Seibert.

Spoluorganizátorem akce byl Liberecký podnikatelský inkubátor. Poskytl prostory pro konání celého festivalu a postaral se o to, aby se o této akci plné vynálezů a tvořivosti dozvědělo co nejvíc lidí z Libereckého kraje. „Jako hlavní přínos vnímáme možnost přiblížení technologií, ručního kutilství a vychytávek všem bez rozdílu věku formou hravého vzdělávání. Děti si tu mohou vyzkoušet 3D tisk nebo například složit robota. Rozzáří se jim oči,“ informoval Jakub Kovář z Lipo.ink s tím, že firmy se v rámci festivalu mohou propojit s nadanými inovátory. „Letos se nám Make Fair líbil hodně, hlavně proto, že tam bylo mnohem víc věcí na koukání a zkoušení, než minule. Povedená akce pro děti i dospělé, mohla by se opakovat častěji, než jednou za rok," svěřila se jedna z návštěvnic Simona Veselá.

Festival je součástí celosvětové sítě původem ze Spojených států amerických, který se po premiéře v Praze v roce 2018 začal konat v osmi dalších městech po republice. Organizátoři vždy kladou důraz na místní tvůrce, firmy a startupy. V Libereckém kraji navíc mohou kreativci využít služeb inkubátoru, který nabízí propracovaný systém inkubačních programů primárně pro technologické start-upy. V Podnikatelské ambulanci získají bezplatnou hodinovou konzultací zase všichni ti, kteří potřebují „první pomoc“ s podnikáním.