Liberecký magistrát ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky informuje, kdy je nutné na letní cestování pořizovat cestovní pas, a kdy si vystačíte pouze s občanským průkazem.

V případě objednání cestovního pasu je nutné počítat s lhůtou vyřízení 30 dnů a úkon je zpoplatněný částkou 600 korun. Také je možné podat žádost o předčasné vydání pasu, kdy bude doklad vystaven do 24 hodin následující pracovní den, v tom případě je však správní poplatek 6 tisíc korun.

Nebo do 5 pracovních dnů, kdy je poplatek 3 tisíce korun. Děti mladší 15 let za tyto úkony hradí méně, za pas do 24 hodin následujícího pracovního dne 2 tisíce korun a v případě nutnosti doklad vystavit do 5 pracovních dnů se jich týká poplatek ve výši tisíc korun.

Je však nutné mít na paměti, že cestovní doklad musí mít každá osoba, tedy i děti mladší 15 let. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje.

V informačním letáku Ministerstva vnitra České republiky naleznete podrobnější praktické informace k této problematice. Další důležité informace jsou také k dispozici na webové stránce mzv.gov.cz. Další užitečné informaci ohledně vydávání dokladů naleznete na webu portal.liberec.cz.

