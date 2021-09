Miroslav Los skončil kvůli koronaviru v liberecké nemocnici. Za „andělskou“ péči jim poděkoval výstavou humoristických kreslených vtipů.

Miroslav Los s loutkami. | Foto: Liberecký kraj

„Dobrý den, pane Los! Jsem ministr zdravotnictví Blatný a přišel jsem vám vysvětlit, co je to pes!“ Hlášku doprovází humorná kresba a v podobném duchu se nese celá výstava Coronavtípky, která je k vidění do konce září ve výstavní síni ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje.