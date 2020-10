„Věříme, že naše snaha zachovat koncert našeho uměleckého garanta Josefa Špačka prostřednictvím streamovaného koncertu potěší naše posluchače potěší. Velmi by pro nás znamenalo, pokud by tuto formu koncertu přijali jako adekvátní alternativu kulturního zážitku. V případě, že možnost zhlédnout tento koncert online návštěvníci nemají, jsme připraveni vrátit vstupné. Všem, kteří tuto formu přijmou, velmi děkujeme. Vnímáme jí jako podporu kultury v nelehkém čase,“ říká ředitel festivalu Martin Prokeš.

Vstupenky na tento online koncert jsou stále v prodeji na webu lipamusica.cz. Zájemci následně obdrží e-mailem odkaz na video stream.

Protiepidemická opatření pozměnila i další program 19. ročníku festivalu. Projekt Jurkovičovy ukolébavky, který se měl uskutečnit v pondělí 19. října na zámku v Doksech za účasti Hany Blažíkové, Jany Semerádové a dalších interpretů, je zrušen. Vstupné za tento koncert pořadatelé do konce října vrátí.



Závěrečný koncert s názvem Hudba stříbrného plátna, který byl plánován na středu 28. října do Městského divadla v Novém Boru za účasti Komorní filharmonie Pardubice a dirigenta Jana Kučery, je přesunut na náhradní termín, a to neděli 6. prosince. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. „V případě, že nebude možné zrealizovat ani prosincový termín, budeme jednat o dalším náhradním termínu na začátku příštího roku,“ uvádí mluvčí festivalu Lucie Johanovská.



Epilog festivalu Má to smysl! ve spolupráci se ZUŠ Česká Lípa, který je v plánu na 5. listopadu v KD Crystal v České Lípě, zůstává zatím beze změny.

Vstupné za zakoupené vstupenky na zrušené koncerty bude v případě hotovostního nákupu na festivalové pokladně v Žižkově ulici č. 528/6 vraceno tamtéž v provozní době pokladny, tj. po a st: 15.00–17.00, út a čt: 14.00–16.00. V případě bezhotovostního nákupu bez ohledu na místo nákupu (platba kartou na pokladně, online na www.lipamusica.cz či v síti Colosseum Ticket) je pro vrácení nutné vyplnit tento formulář na webových stránkách Colosseumticket: https://www.colosseumticket.cz/cs/formular-pro-vraceni-vstupneho. Vstupné bude následně vráceno na účty návštěvníků. Nárok na vrácení vstupného je uplatnitelný do 30. října 2020.