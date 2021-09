Město Liberec nedávno definitivně získalo do svého vlastnictví další cenné pozemky v centru na Papírovém náměstí. Směnou za jiné území se společností Syner, kterou napodruhé schválili liberečtí zastupitelé, se tak město stalo majitelem největší části lokality na „Papíráku“. V rámci toho získalo i budovu bývalé slévárny Linser na rohu Resslovy ulice.

Rada města nyní schválila záměr budoucího vývoje městského domu v jeho postupnou přeměnu na živé a kulturně kreativní centrum. Samotný objekt je ve špatném stavu, zatéká do něj a kromě nástrojárny je prázdný. Linserka by se tak mohla stát inkubátorem nových kreativních projektů, protipólem k technologickému krajskému Lipo.ink. Město už má předběžnou vizi, jak by mohl být prostor rozdělen a využit. V přízemní části by vznikly poloveřejné živé prostory například v podobě kavárny či obchodu s předměty vzniklých v ateliérech. Ty by spolu s dílnami pro kreativce vyrostly v 1. a 2. patře, nechyběla by ani galerie.