Liberec hledá nové zhotovitele, kteří se ujmou rekonstrukce objektu Linserka a Kina Varšava. Z předchozího výběrového řízení nevzešli žádní vhodní kandidáti. Město tak zakázky vypíše znovu.

Citlivě zrekonstruovaná kavárna v Kině Varšava. Foto Kino Varšava | Foto: Deník/Freiwilligová Blanka

Objekt Linserka chce město předělat tak, aby sloužilo pro setkávání kreativců, obyvatelů a turistů. Nově tedy bude sloužit jako kulturně kreativní centrum. V oučasné době je tento původní tovární komplex opuštěný a nevyužívaný.

Do výběrového řízení na rekonstrukci Linserky se však nepřihlásil vůbec žádný uchazeč, což je značná komplikace, vzhledem k tomu, že přestavba je financována z dotace, která je podmíněna dokončením stavby do září roku 2025.

„Tam je časový pres větší i když stavebně to není tak komplikované, ale časový tlak tam v návaznosti na dotaci pochopitelně je. Takže doufáme, že teď při druhém vypsání, kde jsme hodnotu o něco zvedli, takže se někdo přihlásí, " uvedla náměstkyně primátora Šárka Prachařová. Pro druhé kolo město navýší maximálně přípustnou cenu z 31 na 36 milionů.

V případě rekonstrukce Kina Varšava se do výběrového řízení přihlásil jediný kandidát, ten ale nesplňoval podmínky výběrového řízení. Město proto zkusí podmínky upravit, aby zakázka přilákala více firem.

„U Varšavy dojde jenom k úpravám v zadávacím řízení," uvedla Prachařová s tím, že se domnívá, že by mohla pomoci úprava například požadavku na předešlé zkušenosti s rekonstrukcí památek, je však v plánu projít podmínky podrobněji a najít vhodné úpravy, které přispějí ke zmírnění požadavků.

Kino Varšava má projít rozsáhlými stavebními úpravami, které se mají týkat jak vnitřních tak venkovních prostor. V plánu je také nové jeviště a konstrukce plátna.

"Chápu, že to soutěžíme v době, kdy menší firmy asi mají své plány nějakým způsobem hotové, takže to není úplně optimální období, a pro větší firmy to zase není úplně zajímavé. Nicméně jsou to krásné objekty a nějaká stavební firma, čímž na ně trošku apeluji, by tady mohla nechat hezkou stopu v podobě krásných staveb, protože obě budovy mají velký potenciál," dodala náměstkyně.

