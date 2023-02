Linka z Liberce do Salzburgu

Skvělé ranní spojení tak získávají výletníci směřující do Budějovic a Krumlova, příjezd do rakouských stanic je stanovený s ohledem na dobrý přestup na další linky například z Lince do Pasova či Vídně, nebo ze Salzburgu do Innsbrucku a Mnichova.

Z autobusového nádraží Liberec (5:00), staví v Praze na Černém mostě (6:15), v Praze na Florenci (6:50), v Českých Budějovicích (9:10) a v Českém Krumlově (9:40), v Rakousku zastavuje v Linci na Industriezeile (11:05) a do Salzburu Süd přijíždí ve 13 hodin.

Linka ze Salzburgu do Liberce

Odjezd ze Salzburgu Süd (15:00) následuje stanice Linz Industriezeile (16:50), dále již v Českém Krumlově (18:10), Českých Budějovicích (18:40) a Praze Florenci (20:55), Praze Černém mostě (21:30) a konečně ukončí jízdu ve 22:50 na libereckém autobusovém nádraží.

Cena jízdenky z Liberce do Lince začíná na 399 korunách, z Liberce do Salzburgu na 599 korunách. Jízdenky z Prahy budou startovat od 349 korun do Lince a od 499 korun do Salzburgu.

Linka z Liberce vyjíždí od 5. března 4 dny v týdnu - ve čtvrtek, pátek, sobotu a neděli. Opačným směrem jede autobus v tytéž dny, tedy ve čtvrtek, pátek, sobotu a neděli. Od května bude linka v provozu každý den v týdnu. Jízdenky jsou již v prodeji v aplikaci, na webových stránkách a v partnerských agenturách.