Pracovníci linky důvěry absolvovali s paní Zdenou léta hovorů. A hovory pokračují, i když její matka už nežije. Osamělost, najednou velká změna v životě, to všechno s ní probírají a především naslouchají. „Lidé se na nás většinou obrací opakovaně. Tehdy navazujeme na nějaký příběh, který už známe. Často je to osamělost, změna v nemoci nebo změna režimu v životě, něco se stalo. Druhou skupinu tvoří akutní volající,“ vysvětluje Vendula Marešová, vedoucí Linky důvěry Liberec. Například muž podepíše rozvodové papíry a v tom okamžiku si uvědomí, co se stalo a volá s tím, že chce všechno skončit. Volají ale i psychiatričtí klienti nebo například lidé, kteří chtějí skončit se životem. Operátoři na lince si musí umět promluvit s každým.

„Naši pracovníci jsou z různých profesí, ale všichni mají jedno společné, speciální výcvik v telefonické krizové intervenci. Má ho u nás každý a je povinný už při nástupu,“ vysvětluje Marešová. „Hodně na něj dbáme, i když to není ze zákona povinné. Ale je to potřeba,“ podotýká Marešová. Ve výcviku se totiž každý setká se všemi možnými situacemi, co může kdy řešit.

Linku důvěry možná nejčastěji lidé oslovují kvůli partnerským vztahům, volají kvůli rozchodům, ale i nevěrám. „Většinou s tím souvisí ještě větší okruh problémů. Často to začíná u rozchodu a pak se ukáže, že třeba řeší problém s alkoholem nebo jiné potíže. Tady je hodně důležité se pořád držet potřeby uživatele a ujišťovat se, proč volá,“ přibližuje vedoucí linky. Někdo potřebuje radu a někdo to jen nemá komu říci a na lince dostane prostor se svěřit.

Linka důvěry Liberec funguje už 30 let

Telefon: 485 177 177 nonstop

Mobil: 606 450 044 nonstop (formou SMS Linka důvěry služby neposkytuje)

E-mail: pomoc@linka-duvery.cz (odpověď nejpozději do 5 pracovních dnů)

Web: www.linka-duvery.cz

„Jednou jsem v zoufalosti na linku volala, potřebovala jsem si promluvit s někým anonymně, nechtěla jsem se svěřovat kamarádkám. Pomohlo mi to, vymluvila jsem se ze svých obav. Myslím, že je dobré, že taková možnost existuje,“ okomentovala svou zkušenost paní Jana.

Před třiceti lety byla Linka důvěry založena pro prevenci sebevražd, protože nebyly žádné sociální služby, které by pomáhaly omezit sebevražedné stavy u lidí. Později začali volat lidé kvůli každodenním problémům.

„Buď si člověk najde poradnu a jde k psychologovi nebo zavolá na linku. Anonymita je pro ně důležitá, a navíc fungujeme nonstop. Můžete zavolat kdykoli, kdy to na vás přijde,“ dodává vedoucí linky. Na Lince důvěry řeší i další závažnější témata. Náhlé traumatizující zážitky jako dopravní nehody, znásilnění nebo třeba zážitek ze živelné pohromy. Lidé volají i kvůli tomu, že se neumí vypořádat se svou nemocí nebo tělesným postižením. Telefonisté řeší i problematiku závislostí, dluhů, ale i třeba syndromy z dětství. Tehdy volají již dospělí lidé, kteří se vyrovnávají s nepříjemnými zážitky, nejčastěji s tématy psychického týrání a sexuálního zneužívání.

Kolik lidí volá proč?

Pracovníci linky důvěry přijali celkem 151 409 kontaktů

Problémy osobní a existenciální – 86 684

Problematika vztahová – 39 643

Problematika sociálně právní – 9 536

Dle věkového rozlišení převažuje věk uživatelů mezi 30. a 50. rokem. Muži i ženy, a to přibližně v poměru 47 % muži a 53 % ženy.

(Statistické údaje od roku 1992–2022)

Linka důvěry Liberec funguje přesně 30 let. Za tři desítky let nepřetržitého fungování přijali pracovníci linky přes 150 tisíc kontaktů, a to telefonicky nebo e-mailem. Průměrný roční počet kontaktů je více než 5 tisíc. Je pracovištěm Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje. Nejvíce kontaktů linka zaznamenala v roce 2016, kdy jich bylo přes 10 tisíc.

Linka důvěry Liberec zahájila svou činnost 15. března 1992, a to jako první nezdravotnická linka důvěry v Libereckém kraji a pátá v Československé republice.