30. listopadu to bude přesně 120 let, kdy byla slavnostně otevřena historická budova dnešního Kulturně společenského centra Lidové sady. Na počest tohoto významného jubilea se zde uskuteční celá řada kulturních akcí.

Lidové sady slaví 120 od otevření. | Foto: se souhlasem majitele Lidových sadů

Hudební fanoušci se mohou těšit například na koncerty kapel Vltava, Sto zvířat, The Plastic People of the Universe, Kašpárek v rohlíku, Vasilův Rubáš, Zrní, Michal Pavlíček a Trio a mnoho dalších. Pro milovníky historie je připravena beseda s Markem Řeháčkem s názvem 120 let Lidových sadů. Oslavy pak vyvrcholí koncertem swingové kapely Ondřej Havelka a Melody Makers.