Jedním z příkladů může být lišák, který po srážce s autem utrpěl tržnou ránu na stehně. První den po příjmu mu veterinář bez nutnosti narkózy ránu ošetřil a sesvorkoval. Zraněná šelma si nechala ještě dva dny ránu ošetřit, třetí den už to nebylo možné. „Bylo dost náročné mu vůbec uklidit ubikaci. Aby se mu po dvanácti dnech pobytu mohly svorky vytáhnout, musel ho veterinář uspat foukačkou,“ podotkla Hancvenclová. Vážná zranění utrpěl i jezevec, který musel být několik dní na kapačkách. Ležel v pelíšku v kanceláři bez nutnosti fixace. „Potravu jsme mu pak museli dávat stříkačkou do tlamy, což docela dlouho zvládal jeden ošetřovatel bez asistence. No jednoho dne prokousl kolegyni prst. Hned jsme věděli, že už je mu lépe,“ dodala vedoucí záchranné stanice.

Neodnášejte ježky ze zahrad, zní z liberecké záchranné stanice

Lišák i jezevec mohli být nakonec vypuštěni do přírody, protože jejich zranění nezanechala trvalé následky. Nikdy se nedá vyloučit, že zvíře pochází z nějakého nelegálního chovu a je ochočené. „Určitě je žádná záchranná stanice neodchytává naoko, aby měla publicitu. Taková zvířata se ze zákona nesmí do přírody vypouštět. Ale naprostá většina přijatých šelem se chová zpočátku krotce jen proto, že je jim prostě zle,“ zdůraznila Ivana Hancvenclová.