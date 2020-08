V pořadí již druhý úklid řeky Jeřice se konal 1. srpna v Chrastavě. Akci inicioval Zdeněk Skála ml. a zúčastnili se ho rybáři i další lidé, kterým není lhostejné životní prostředí ve městě.

Řeka - ilustrační foto. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Jednotlivé skupiny si rozdělily úseky řek od soutoku s Nisou téměř až do Nové Vsi. Místa pak systematicky čistily od odpadu. Co šlo, lidé rovnou vytřídili do kontejnerů, zbytek byl ve spolupráci s místním sběrným dvorem odvezen. Po práci se dobrovolníci sešli u táboráku.