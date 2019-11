Na začátku prosince oslaví železniční trať z Liberce do Žitavy výročí 160 let od svého otevření. Železniční zastávka v Chotyni má ale podle plánů železničářů k tomuto výročí dostat nemilý dárek – částečnou demolici. Obec se nyní snaží, aby dnes nevyužívané nádraží získalo nové využití.

Nádraží v Chotyni | Foto: Deník / Kamil Košun

O tom, co s atypickým nádražím bude, jedná chotyňská starostka se Správou železniční dopravní cesty už delší dobu, ať už na ředitelství v Praze či přímo v obci. Chotyně už před časem dokonce požádala o převod nádraží do svého vlastnictví. To ale podle železničářů není možné. „Převod není možný, protože budova je součástí provozované dopravní cesty,“ vysvětlila mluvčí SŽDC Nela Friebová.