Stovky běžců zaplaví zítra areál v libereckém Vesci. Čeká je tu hned několik akcí. Kromě dětských závodů, rodinného běhu a hlavního závodu Night Run si budou moci účastníci vyzkoušet pětikilometrový Avon běh za zdravá prsa.

Night Run spolupracuje s projektem Avon za zdravá prsa už od začátku. Část startovného ze závodu jde přímo na tento projekt. „Díky běžcům jsme schopni pomoci lidem, kteří to potřebují. Navíc tím šíříme i osvětu o rakovině prsu,“ upřesnil jeden z organizátorů běžecké série Michal Ambrož.

Na běhu se podílí i Aliance žen s rakovinou prsu. Jejich projekt Bellis cílí na pacientky do 45 let, které procházejí či prošly léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu. Karcinom prsu v tomto věku není obvyklý. „Hlavní cíl spočívá v poskytnutí psychické podpory a zajištění odborné pomoci. Předmětem je také hledání nové motivace a nových impulsů, které pomohou pacientkám překonat obavy a nástrahy po prodělané léčbě. Chceme jim pomoci vrátit se zpět do společenského života,“ přiblížila manažerka projektu Nikola Samková.

Bojovnice z Frýdlantu

Zdroj: Archiv Evy PrůšovéDo projektu se zapojila i Eva Průšová z Frýdlantu, která si před třemi lety nahmatala bulku v pravém prsu. V tu dobu jí bylo 41 let, následovala série vyšetření a testů. Těsně před Vánoci jí lékaři sdělili, že v pravém prsu má karcinom a v levém prozatím neškodnou cystu. „Po zjištění, že mám rakovinu, jsem nechtěla Vánoce ani slavit, ale díky dvěma malým dcerkám jsem rozhodnutí přehodnotila a užili jsme si všichni krásné svátky,“ popsala začátek své nemoci Eva.

Po vyšetření jí byla nasazena hormonální léčba a v lednu podstoupila mastektomii. Po ní lékaři odhalili další tři nádory, které nebyly vůbec vidět.

„Vzhledem k tomu, že se jednalo o nádor hormonální, jsem byla nucena podstoupit další operaci, a to gynekologického rázu. Během ní mi lékaři odstranili dělohu a vaječníky. Čtrnáct dní na to mě opustil manžel, který doposud všechna vyšetření a léčbu snášel se mnou. Rázem jsem zůstala na vše sama,“ přiblížila další průběh bojovnice z Frýdlantu.

Vzhledem ke zvýšenému riziku výskytu rakoviny prsu a štítné žlázy absolvovala Eva mastektomii druhého prsu. Stále má hormonální léčbu a každé tři měsíce chodí na onkologické kontroly. „Nebylo to lehké období, musím poděkovat své rodině a svým dcerám, které mě v těchto ne zrovna lehkých chvílích držely nad vodou a pomohly mi vše zvládnout,“ dodala.

Na projekt Aliance žen s rakovinovou prsu narazila náhodou při loňském AVON pochodu. Zhlédla samovyšetření, zmínila svůj příběh, slovo dalo slovo a zapojila se do něj. Samy Bellisky se řídí rčením: „Nejsi na to sama. Jsme tady pro Tebe, jsme tady pro Sebe.“ „V současnosti děvčata pracují na publikaci, která má pomoci pacientkám v boji s touto zákeřnou nemocí. Má to být takový průvodce onemocněním,“ dodala Průšová. Ona sama aktuálně pomáhá kamarádce, které se nemoc vrátila, a pevně věří, že ji zvládnou.

Činnost Bellisek je poměrně pestrá, od terapeutických pobytů pro pacientky a odborné semináře a přednášky přes charitativní módní přehlídky až po preventivní akce pro veřejnost. Jednou takovou je právě i AVON běh za zdravá prsa. „Nedílnou součástí projektu je i edukace samovyšetření, jakožto prakticky jediné možnosti, jak rakovinou prsu včas odhalit v mladém věku. Dobrovolnice-pacientky, odborně vyškolené primářkou Miroslavou Skovajsovou, učí na veřejných akcí ženy, ale i muže, čeho si při samovyšetření všímat a co může být podezřelým náznakem nemoci,“ podotkla Samková.

Sportu se Eva Průšová věnovala i dříve, ale s běháním začala až po nemoci. Navíc Bellisky mají projekt Zpět do kondice, kde plní různé sportovní výzvy. „Díky píli a vytrvalosti dnes bez problémů běhám 10kilometrové vzdálenosti,“ pochlubila se s tím, že si zaběhne nejen liberecký závod, ale i ty pražské.

„Děvčata, bojujte a nikdy nic nevzdávejte. Nebojte se o problému hovořit, i když je to někdy opravdu hodně těžké, neuzavírejte se do sebe. Nebojte se říci si někomu o pomoc a prožívejte každý den na plno. Neboť na světě je přeci krásně,“ uzavřela vyprávění Eva Průšová s tím, že právě včasná diagnóza je základem úspěšné léčby.