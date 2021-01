S nástupem mrazivých dnů začíná pro lidi bez domova to nejtěžší období v roce. Spolehnout se mohou na organizaci Naděje, která v Libereckém kraji provozuje denní centra i noclehárny.

Petr přišel do Liberce z jižních Čech za prací. Na podzim se mu ale stal úraz, který ho připravil o práci a ze dne na den se ocitl bez příjmů a na ulici. Od kamaráda se dozvěděl, že může využít služeb denního centra ve Valdštejnské ulici v Liberci. „Měl jsem štěstí, jelikož jsem dostal možnost zapojit se do projektu Nejdřív střecha, takže jsem měl první měsíc ubytování zdarma,“ podotkl. Aktuálně je odkázán na životní minimum a sociální pomoc. „Raději bych chodil do práce, bydlel na ubytovně a našel si partnerku. Prostě se vrátil do normálního života,“ dodal.