Incident se stal ve středu 19. srpna v Liberci na čerpací stanici v Londýnské ulici. Náhle zde zkolaboval zákazník a pohotová reakce přítomných mužů mu zachránila život.

ZZS. Ilustrační foto. | Foto: ZZS Liberecký kraj

Muži zákazníka, který zkolaboval, resuscitovali do příjezdu posádky záchranářů, kteří v resuscitaci dále pokračovali. Podařilo se jim obnovit životní funkce pacienta a následně ho transportovali do nemocnice. Bez okamžité a zcela příkladné pomoci mužů, kteří benzínkou projížděli, by muž neměl žádnou šanci přežít.